https://news.day.az/politics/1562647.html Гости фестиваля "Харыбюльбюль" собираются в Шуше - ФОТО
Гости фестиваля "Харыбюльбюль" собираются в Шуше - ФОТО
Гости фестиваля "Харыбюльбюль" собираются в Шуше.
Как передает в понедельник Day.Az, на Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль", который пройдет 9-11 мая, наряду с Азербайджаном представлены Казахстан, Кыргызстан, Венгрия, Гагаузская Автономная Территория Республики Молдова (Гагаузская область), Узбекистан, а также Автономная Республика Каракалпакстан Узбекистана, Республики Алтай, Хакасия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва Российской Федерации, Турецкая Республика Северного Кипра, Турция и Туркменистан.
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