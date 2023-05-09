В Молдове состоится встреча Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с участием Макрона и Шольца

1 июня в Молдове состоится встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Day.Az со ссылкой на Европейский Совет.

Как сообщается, встреча пройдет с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца на полях предстоящего саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

Отметим, что 14 мая лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Шарль Мишель также намерен пригласить лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Германии на встречу на полях следующего саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания) в октябре 2023 года.