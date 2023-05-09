В Молдове состоится встреча Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с участием Макрона и Шольца
1 июня в Молдове состоится встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Day.Az со ссылкой на Европейский Совет.
Как сообщается, встреча пройдет с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца на полях предстоящего саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.
Отметим, что 14 мая лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
Шарль Мишель также намерен пригласить лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Германии на встречу на полях следующего саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания) в октябре 2023 года.
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