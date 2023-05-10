Великим возвращением Азербайджан показывает всем, кто на этой земле хозяин

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

С момента окончания 44-дневной войны позиция Президента Ильхама Алиева остается неизменной - освобожденные территории должны быть полностью восстановлены и там должна появиться более интересная, более современная и привлекательная жилая инфраструктура. Бывшие вынужденные переселенцы, люди, некогда изгнанные захватчиками из этих мест, горят желанием вернуться на свои земли, снова разжечь здесь очаги жизни. Они готовы приложить все усилия к тому, чтобы Карабах и Восточный Зангезур стали еще краше, чтобы жизнь вернулась туда, где на протяжении почти трех десятилетий была безжизненная среда, где армянские бандиты и вандалы уничтожили практически все.

Безусловно, все это будет восстановлено. Делается все необходимое, чтобы разрушенные армянами населенные пункты поднялись из руин, из пепла и превратились в современные и комфортные города и села.

Восстановительные и строительные работы на освобожденных землях начались еще до окончания Второй карабахской войны. Вспомните, еще не было подписано Трехстороннее соглашение, а в Суговушане уже начала прокладываться дорога. Президент уже подписывал распоряжения, связанные с работами на этих территориях. Это был сигнал соответствующим ведомствам и структурам без раскачки включиться в процесс. Самый блестящий пример результативности, продуктивности и продуманного подхода всегда показывает сам глава государства. В последние две недели Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили практически все освобожденные от армянской оккупации районы, ознакомились с проводимыми там восстановительными работами. Агдам, Губадлы, Физули, Зангилан, Гадрут, Шуша, Джебраил, Ходжавенд, Кяльбаджар - все это те земли, где закладываются основы новой жизни.

Судя по тому, что значительное внимание в ходе этих поездок было уделено реализации проектов жилых комплексов, можно сказать, что главным приоритетом для главы государства является создание на освобожденных территориях новой жилищной инфраструктуры.

После войны прошло не так уж много времени, но его было вполне достаточно для того, чтобы принять эффективные решения и начать их успешное претворение в жизнь. Коммуникации уже готовы - построены современные дороги, функционируют два международных аэропорта, еще один строится. С точки зрения инфраструктуры вся необходимая основа, все ресурсы, чтобы интенсифицировать процесс и, в хорошем смысле слова, форсировать его, имеются. Основной потенциал правительства целиком и полностью ориентирован на реализацию проекта Великого возвращения. Каждое ведомство делает все необходимое в соответствии с предписаниями главы государства. Президент Ильхам Алиев дает нужные распоряжение и рекомендации для того, чтобы все наметки и планы реализовывались в срок и на самом высоком уровне. И тут даже не скажешь, что главное, а что второстепенное. В Великом возвращении каждая, на первый взгляд, мелочь может играть незаменимую роль. Когда выстраивается цепочка, создающая основу новой жизни, тут важно, чтобы все звенья, подключенные к процессам, функционировали координированно и в соответствии с пониманием задачи. Чтобы не было сбоев, Президент лично координирует ход процессов и событий. А по ходу дела появляются новые замыслы, заслуживающие внимания. Мосты, дороги, путепроводы, тоннели, электростанции, жилые комплексы, школы, больницы, промышленные зоны! Работа кипит.

Мы видим, насколько граждане Азербайджана, имеющие непосредственное отношение к этим районам, взволнованы и с каким нетерпением ожидают возможности вернуться и начать там новую жизнь. Да, есть много тех, кто хотят вернуться и уже даже написали заявления в соответствующие инстанции. Среди них, на что я всегда обращаю внимания, очень много молодежи. Значительный процент тех, кто ждет переезда на освобожденные территории, это именно люди молодого и среднего возраста. Существует ошибочное мнение, будто бы только старики мечтают вернуться на родные земли, чтобы умереть там. Это не так. Даже те, кто когда-то был изгнан с родных земель оккупантами, хотят вернуться обратно для жизни, хотят сделать что-то полезное, чтобы доказать врагу, который никак не уймется, что мы способны возродить эту землю, сделать ее лучше и краше, доказать, что мы истинные ее хозяева.

В коллективе, который я возглавляю, есть несколько человек, которые уже написали заявления о переезде на освобожденные территории и представили их в соответствующие инстанции. Меня они ознакомили с этими документами как начальника для того, чтобы их уход не стал неожиданностью. В любой момент, как только для этого создадутся условия, они могут переехать в Кяльбаджар, Физули или Агдам. Это молодые люди, которые родились и выросли вдали от Карабаха и Зангезура, но тоже хотят стать частью этих исторических процессов. На мой взгляд, это очень обнадеживает. Потому что среди обывателей прежде бытовало мнение, что никто, мол, из Баку не уедет, никто с насиженных мест не поднимется.

Но реальность оказалась другой. Люди действительно болеют за свои малые родины. У нас у всех одна большая родина - Азербайджан, но у каждого человека есть и своя малая родина - место, где он родился. Великое возвращение стало реальностью в результате той очень тонкой и дальновидной политики, которую проводили вначале общенациональный лидер Гейдар Алиев, а затем Президент Ильхам Алиев.

В день 100-летия Гейдара Алиева эти процессы мы переживаем с какой-то новой эмоциональной составляющей, с новой силой, ощущаем, насколько мы действительно оказались на высоте положения, показав врагу и его заступникам, что мы действительно являемся сплоченной нацией, делающей большие дела. Вокруг таких личностей, как Гейдар Алиев и Ильхам Алиев, формируется живая, творческая атмосфера, под их влиянием реализуются такие проекты, которые заставляют нас восхищаться и гордиться. Ведь это делаем мы, азербайджанцы. Это замечательная метаморфоза в жизни азербайджанского народа. Мы давно были готовы перейти от слов к делу и ждали только сигнала от Верховного главнокомандующего. Этот сигнал прозвучал, и наш народ, сплотившись в единый кулак, разгромил врага, освободил свои земли. К сожалению, это стоило нам трех тысяч жизней, но больших побед без потерь не бывает.

Сегодня мы переживаем счастливые времена, когда уже реально осуществлен переход от планов к реальному делу в таком священном для нас процессе, как Великое возвращение. Думаю, на этом пути у нас будет гораздо больше радости, чем разочарований. Хотя разочарований я лично не жду, потому что когда люди с душой, с желанием, с рвением осуществляют задуманное, разочарованиям не остается места.