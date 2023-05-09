МИД Азербайджана выступил с заявлением по случаю 9 Мая

Сегодня исполняется 78 лет с исторической победы над нацизмом во Второй мировой войне, одной из самых разрушительных войн в мировой истории. В этот знаменательный день мы с глубоким уважением чтим светлую память всех, кто боролся с нацизмом - серьезной угрозой человечеству, в том числе наших героических соотечественников, проявивших в годы войны беспримерное мужество и самоотверженность.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана, распространенном в связи с 9 Мая - Днем Победы.

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