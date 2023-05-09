https://news.day.az/politics/1562721.html Госдеп США приветствует предстоящую встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе
Госдеп США приветствует предстоящую встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе
"Мы приветствуем сообщение о встрече, которая состоится 14 мая в Брюсселе между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем".
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии.
"Эта встреча - важная возможность для дальнейшего прогресса после переговоров в Вашингтоне", - отмечается в сообщении.
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