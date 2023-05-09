Военнослужащие посетили могилу Ази Асланова

9 мая по случаю Дня победы над фашизмом группа военнослужащих посетила могилу Ази Асланова и возложила цветы к его памятнику, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Была почтена светлая память всех азербайджанских сынов и дочерей, погибших на войне.