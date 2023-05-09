https://news.day.az/politics/1562740.html Военнослужащие посетили могилу Ази Асланова
Военнослужащие посетили могилу Ази Асланова
9 мая по случаю Дня победы над фашизмом группа военнослужащих посетила могилу Ази Асланова и возложила цветы к его памятнику, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Была почтена светлая память всех азербайджанских сынов и дочерей, погибших на войне.
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