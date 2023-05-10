Такой конфуз мог случиться только с армянской авиакомпанией

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Первая реакция на эту новость, появившуюся в армянских СМИ: так не бывает. Если бы об этом написали только в соцсетях, можно было бы принять за фейк. Потому что трудно поверить, что какое-то государство может быть до такой степени пустым местом (мягко выражаясь), чтобы с ним обходились подобным образом. Честно говоря, до сих пор не приходилось встречать фактов, когда бы авиакомпании тех или иных стран оказывались в такой глупой ситуации.

Итак, некто Карен Гаспарян 7 мая вылетел из Еревана в Дубай рейсом авиакомпании FlyOne Armenia. Супруга Карена, Шушана Сайдян рассказала армянским СМИ, что, не долетев до воздушной границы Дубая, самолет развернулся и совершил посадку в Иране. "Они ждали в самолете 6 часов. Потом я зашла в интернет и увидела, что самолет, который вылетел под именем авиакомпании FlyOne Armenia, сменил название и летел уже как Mongolian airways. Так они смогли проникнуть в воздушное пространство Дубая",- цитируют Сайдян армянские СМИ.

Сменилось название на самолете армянской компании или пассажиров просто пересадили на другой самолет, гадать не будем. Будем исходить из того, как подают случившееся сами армянские медиа. То, что факт смены названия в компании не опровергли, добавляет пикантности ситуации. В пресс-службе Комитета гражданской авиации лишь сообщили, что причиной глупой ситуации стали проблемы с документами. "Произошло недопонимание, связанное с документами. Однако это не значит, что авиакомпания не предоставила документы или предоставила не полный пакет", - сказали журналистам в комитете. Как видим, сам госкомитет вводит СМИ в заблуждение.

В отличие от жены пассажира несчастливого рейса, мы понимаем, что никто не влез на стремянку с ведром краски и не перекрасил лайнер. Просто пассажиры в Ширазе пересели в самолет монгольской авиакомпании. Такое случается. Но вот что настораживает - как пишут СМИ, на своем сайте FlyOne Armenia рассказывала, что окружала заботой пассажиров все время простоя и дальнейшего полета. То есть в Дубай под видом монгольской авиакомпании люди летели на том же самом самолете... О боже... Чисто армянская история с чисто армянскими пояснениями (в том числе от госструктур), рассчитанными на то, чтобы никто не сумел разобраться в сути.

А что касается смены названия, то эта история нас повеселила, но не удивила. Для Армении и армянства в порядке вещей мимикрировать, приспосабливаясь к окружающей среде. Так же не удивляет версия о том, что компания перед полетом не запросила разрешения у страны следования. То есть в ОАЭ армянский самолет не ждали. И даже название "Армения" на его борту не сыграло роли волшебного слова.

Армянским авиакомпаниям, вообще, стоит привыкать к проблемам. В конце апреля воздушное пространство для Армении закрыла Турция. Еще раньше в санкционный список США попала армянская ООО Flight Travel LLC, являющаяся дочерней компании иранской Mahan Air, замеченной в перевозке оружия и террористов.

Одним словом, ничего особенного, просто армяне.