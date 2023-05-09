Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана

Начался визит в Азербайджан основателя и руководителя созданной с целью разминирования и восстановления территорий, пострадавших от войны, международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кун. Визит организован Агентством Азербайджана по разминированию и Международным фондом евразийской прессы (BAMF).

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, цель визита - довести до внимания мирового сообщества масштабы существующей минной проблемы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, препятствия, созданные этой проблемой для "Большого возвращения" и стабильности, устойчивого мира в регионе, оказать поддержку превращению загрязненных минами территорий в посевные площади под девизом "От мин к виноградникам", а также по случаю Международного Дня матери вместе с азербайджанскими матерями обратиться к женщинам мира в связи с минной проблемой.

Кроме того, одной из главных целей визита является продвижение новой цели устойчивого развития по глобальному гуманитарному разминированию, которая будет обсуждаться на 2-й Международной гуманитарной конференции по разминированию в Азербайджане в конце мая текущего года на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию", поддержка совместного сотрудничества в этом направлении.

В ходе визита Хайди Кун сопровождают председатель правления Агентства по разминированию Вугар Сулейманов, президент BAMF Умуд Мирзоев и официальные лица специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).