Военные пилоты Азербайджана совершают успешное вхождение в воздушное пространство условного противника на учениях в Турции

В ходе международных лётно-тактических учений "Анатолийский орёл-2023" в городе Конья Турецкой Республики выполнены очередные задачи.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, после общего брифинга наши пилоты уточнили на карте действия, которые должны быть выполнены.

В очередной день учений было совершено вхождение в воздушное пространство условного противника и с использованием возможностей современных спутниковых навигационных систем осуществлена симуляция задачи по обнаружению и уничтожению замаскированных в горной местности малых мобильных и стационарных наземных целей. Также были выполнены приемы уклонения от средств противовоздушной обороны условного противника путем выполнения сложных боевых маневров на средних высотах.

Поставленные задачи были успешно выполнены военными пилотами.

В рамках взаимного обмена опытом наши пилоты делятся с военными пилотами других стран-участниц боевым опытом, обретенным в ходе 44-дневной Отечественной войны, и пользуются их опытом.