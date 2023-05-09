Мы сделаем все возможное, чтобы очистить Карабах от мин

Мы сделаем все возможное, чтобы очистить Карабах от мин.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала во время визита в Физули основатель и руководитель созданной с целью разминирования и восстановления территорий, пострадавших от войны, международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кун.

"Мы внесем свой вклад в возрождение Карабаха. В настоящее время мы находимся здесь с сотрудниками Агентства Азербайджана по разминированию. Это мой второй визит в Карабах. Первый визит был совершен по приглашению Умуда Мирзаева, тогда мы обезвредили 8 противотанковых мин в Карабахе. Мы должны быть вместе против самой большой проблемы, с которой сталкивается мир", - сказала она.

Говоря о нынешнем посещении Карабаха, Кун отметила, что ей приятно побывать в аэропорту Физули, увидеть работы по восстановлению, реконструкции, проводимые в Карабахе. "Во время следующего, третьего визита мне хотелось бы видеть эти места полностью восстановленными, очищенными от мин", - добавила она.

Отметим, что сегодня начался визит в Азербайджан основателя и руководителя созданной с целью разминирования и восстановления территорий, пострадавших от войны, международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кун. Визит организован Агентством Азербайджана по разминированию и Международным фондом евразийской прессы (BAMF).

Цель визита - довести до внимания мирового сообщества масштабы существующей минной проблемы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, препятствия, созданные этой проблемой для "Большого возвращения" и стабильности, устойчивого мира в регионе, оказать поддержку превращению загрязненных минами территорий в посевные площади под девизом "От мин к виноградникам", а также по случаю Международного Дня матери вместе с азербайджанскими матерями обратиться к женщинам мира в связи с минной проблемой.

В ходе визита Хайди Кун сопровождают председатель правления Агентства по разминированию Вугар Сулейманов, президент BAMF Умуд Мирзоев и официальные лица специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).