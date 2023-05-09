Мы сделаем все возможное, чтобы очистить Карабах от мин.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала во время визита в Физули основатель и руководитель созданной с целью разминирования и восстановления территорий, пострадавших от войны, международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кун.

"Мы внесем свой вклад в возрождение Карабаха. В настоящее время мы находимся здесь с сотрудниками Агентства Азербайджана по разминированию. Это мой второй визит в Карабах. Первый визит был совершен по приглашению Умуда Мирзаева, тогда мы обезвредили 8 противотанковых мин в Карабахе. Мы должны быть вместе против самой большой проблемы, с которой сталкивается мир", - сказала она.

Говоря о нынешнем посещении Карабаха, Кун отметила, что ей приятно побывать в аэропорту Физули, увидеть работы по восстановлению, реконструкции, проводимые в Карабахе. "Во время следующего, третьего визита мне хотелось бы видеть эти места полностью восстановленными, очищенными от мин", - добавила она.

Отметим, что сегодня начался визит в Азербайджан основателя и руководителя созданной с целью разминирования и восстановления территорий, пострадавших от войны, международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кун. Визит организован Агентством Азербайджана по разминированию и Международным фондом евразийской прессы (BAMF).

Цель визита - довести до внимания мирового сообщества масштабы существующей минной проблемы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, препятствия, созданные этой проблемой для "Большого возвращения" и стабильности, устойчивого мира в регионе, оказать поддержку превращению загрязненных минами территорий в посевные площади под девизом "От мин к виноградникам", а также по случаю Международного Дня матери вместе с азербайджанскими матерями обратиться к женщинам мира в связи с минной проблемой.

В ходе визита Хайди Кун сопровождают председатель правления Агентства по разминированию Вугар Сулейманов, президент BAMF Умуд Мирзоев и официальные лица специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).