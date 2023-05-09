Делегация Азербайджана посетила офис Партии справедливости и развития в Чанаггале

Азербайджанская делегация, находящаяся с визитом в Турции, посетила офис правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) в Чанаггале.

Как сообщает во вторник из Турции сотрудник Trend, руководитель офиса партии (председатель региональной организации) Наим Макас встретился с азербайджанской делегацией, передает Day.Az.

На встрече присутствовали члены правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, ректор Французско-Азербайджанского университета (UFAZ) Вазех Аскеров, депутаты Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов, Эльнур Аллахвердиев и председатель Сабунчинской районной организации ПЕА Араз Худаданов, а также представитель Партии справедливости и развития Турции Айнур Туна Яваш и другие официальные лица.

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между ПЕА и АК Parti. Выступая на встрече, Наим Макас подчеркнул, что между правящими партиями Азербайджана и Турции существуют тесные связи.

"Братство Турции и Азербайджана продолжит развиваться по восходящей линии", - сказал он.

Глава азербайджанской делегации, член правления ПЕА, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов отметил, что за событиями в Турции внимательно следит весь мир.

"Азербайджано-турецкое братство будет продолжаться и впредь. Сегодня мы сочли своим долгом быть рядом с нашими турецкими братьями", - сказал он.

Мурадов отметил, что Турция в настоящее время является страной, на которую рассчитывают государства мира: "Но несколько лет назад это было не так. Нынешняя сила Турции стала результатом успешного руководства нынешней власти. Чем сильнее Турция, тем сильнее будут Азербайджан и другие тюркские государства. Думаю, что турецкий народ сделает правильный выбор на выборах 14 мая и проголосует за дальнейшее укрепление Турции".