Али Асадов встретился с президентом компании SpaceX

9 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом и главным операционным директором американской компании Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) Гвен Шотвелл, находящейся с визитом в нашей стране.

Как сообщили Day.Az во вторник в пресс-службе Кабинета министров, на встрече была подчеркнута важность подписания с компанией SpaceX соглашения о предоставлении интернет-услуг Starlink в Азербайджане.

До внимания были доведены важные достижения по развитию информационно-коммуникационных технологий в Азербайджане, в том числе касательно электронного правительства, дистанционного образования и космической отрасли.

Получение городом Баку права проведения 74-го Международного астронавтического конгресса, который состоится в октябре этого года, было расценено как яркий пример высокого признания достижений нашей страны в этой области международным космическим сообществом.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и компанией SpaceX.