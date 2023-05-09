Омбудсмен распространила заявление в связи с захваченными Арменией в плен азербайджанскими военнослужащими

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выразила протест против незаконного лишения свободы азербайджанских военнослужащих, захваченных в плен Арменией, сообщили Day.Az во вторник в Аппарате омбудсмена.

"Мы решительно осуждаем проведенный в Армении так называемый "судебный процесс" в отношении военнослужащих азербайджанской армии, пропавших без вести в апреле 2023 года в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской АР и захваченных в плен Арменией - Бабирова Агшина Габиль оглу и Ахундова Гусейна Ахлиман оглу, и незаконное лишение свободы Агшина Бабирова. Армения, подвергшая жестоким пыткам азербайджанских военнослужащих вопреки нормам, установленным в международных документах, участником которых она является, теперь, грубо нарушив международные и процессуальные нормы, незаконно лишает их свободы, организовав так называемый "судебный процесс".

Ранее в связи с незаконным арестом наших военнослужащих в Армении нами были направлены обращения в международные и региональные организации. Видео и фотографии, опубликованные в армянских СМИ в связи с бесчеловечным обращением и насилием в отношении военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана, требуют расследования, в связи с этим в Центральный и Бакинский офисы Международного комитета Красного Креста направлено письмо. Мы считаем несправедливым "решение", принятое Арменией в ходе так называемого "судебного процесса", заявляем, что это "решение", повлекшее за собой грубое нарушение права на свободу, противоречит нормам и принципам международного права, требуем скорейшего освобождения наших солдат. Как уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики я призываю всю международную общественность оказать серьезное давление на Армению для скорейшего освобождения наших военнопленных, принять меры, вытекающие из норм и принципов международного права", - говорится в заявлении.