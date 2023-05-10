Иллюзии сепаратиста-пешки: как Араик Арутюнян играет в прятки с реальностью

Автор: Эльчин Алыоглу

Глава сепаратистического режима на крошечном кусочке земли, где живет всего несколько тысяч человек. Наглый лжец, хапуга и обманщик, который не верит в будущее своего народа, но при этом у вас есть одна очень странная иллюзия.

Он усиленно мимикрирует и пытается внушать карабахским армянам, что, оказывается, территории, где временно размещены российский миротворческий контингент - это "великий и могущественный государственный образец армянства" на многие тысячи километров вокруг.

Араик Арутюнян, чуть ли ударяя левой пятков в грудь, твердит, что они, карабахские армяне, мол, столь сильны, что могут стать светилом для всех армян мира - начиная от старика Ашота, прозябающего в Ханкенди, и до Мкртыча, в ус не дующего в Глендейле, что в США.

Иллюзии Арутюняна столь сильны, что он возомнил себя победоносным фельдмаршалом и генералиссимусом в одном флаконе, чуть ли не Доктором Ноу.

Он, сирый и убогий, все еще трепыхается в своих мечтах и видениях, которые никогда не сбудутся.

Но какая разница в том, что думают адекватные армяне или как живут карабахские армяне, точнее, коим образом влачат жалкое существование? Главное, Араик как всегда, в тумане лжи и самоуспокоения.

9 мая так называемый "президент" Араик Арутюнян направил послание по случаю Дня Победы, 31-ой годовщины вооруженных банд сепаратистов, которых они называют "армией" и днем оккупации города Шуша, называемый армянами "днем освобождения города".

В сомнамбулическом послании, текст которого приводит колченогая "пресс-служба" Арутюняна, говорится: "Сегодня мы вновь оказался в центре экзистенциальной борьбы. Продолжающаяся уже пять месяцев блокада со стороны властей Азербайджана преследует цель путем психологического и физического давления сломить волю и дух борьбы нашего народа, заставить нас покинуть землю наших предков, имеющую тысячелетнюю историю, или поработить нас.

Сегодня вновь национальное единство стало императивом дня. Мы не имеем права сомневаться или колебаться. Есть только один путь: "арцах" был, есть и должен быть армянским со свободной волей своего народа, правом и решимостью распоряжаться собственной судьбой. Для достижения этой цели мы все должны приложить усилия: в "арцахе", Армении и Диаспоре. Мы должны заново открыть и лелеять смысл и дух этого победоносного праздника, как ориентира в нашей жизни".

Как видим, клинический случай, ибо с упорством буриданового осла называть тот огрызок, который пока - временно - находится под контролем российских миротворцев - "арцахом" - это, как говорится, надо еще суметь.

Реальность же такова, что Араик Арутюнян, главарь сепаратистского режима в Карабахе, стоит перед мрачным будущим. Его попытки оттянуть неизбежный финал не только абсурдны, но и не имеют реальной перспективы на успех.

Прежде всего, Арутюнян не имеет поддержки международного сообщества, которое признает Карабах частью Азербайджана. В свете последних конфликтов и военных действий, в которых Армения играла активную роль, многие страны стали придерживаться жесткой позиции по отношению к Армении и ее поддержке сепаратистов.

Кроме того, Ханкенди и другие территории, где пока находятся российские миротворцы, являются экономически изолированной территорией, которая зависит от помощи Армении и не имеет ресурсов для своего развития.

В свете растущего влияния Азербайджана в этом регионе, сепаратисты не могут ожидать поддержки от внешнего мира. Азербайджан является богатым и мощным государством, которое имеет возможности для инвестиций и развития своих регионов. Сепаратисты же обречены на полуголодное существование именно по вине Армении.

Единственным же реальным решением для него и для жителей региона является получения общегражданских паспортов нашей страны и отказ от всяких, даже микроскопических стремлений к сепаратизму.

Не будем забывать, что сепаратистский режим в Ханкенди стал тяжким бременем для армянского народа. После окончания войны в 2020 году жизнь там стала еще более трудной. Местная "экономика" находится на грани краха, большинство предприятий остановлены, а люди не могут найти работу.

И именно хунта Араика Арутюняна является препятствием на пути реинтеграции карабахских армян.

Более того, регулярные инциденты на границе Азербайджана и Армении угрожают безопасности региона. Поэтому даже многие армянские эксперты уже призывают к реинтеграции карабахских армян в плоскость законодательства и Конституции Азербайджана, как единственному реальному пути обеспечения их безопасности и процветания.

Карабахские армяне должны понять, что иллюзии гибельны, и что они не могут продолжать жить в такой же манере. Они обязаны искать способы для реинтеграции.

Араик Арутюняну же придется в конечном итоге проснуться из своих иллюзий и признать, что у них нет никаких перспектив. Да, они могут громко кричать о независимости и свободе, но на практике все это выглядит как большой смех.

Сепаратизм - это идефикс, обреченный на провал.

Вспомним историю с Каталонией, которая пыталась отделиться от Испании в 2017 году. Несмотря на восторженные речи о независимости и свободе, каталонцы столкнулись с множеством экономических, политических и социальных проблем. Кроме того, каталонские лидеры были арестованы и осуждены за попытку проведения незаконного референдума. Сейчас Каталония находится в процессе усиленной реинтеграции с Испанией.

Также можем упомянуть пример с Северной Ирландией, которая столкнулась с сепаратистическими движениями на протяжении многих лет. Несмотря на все усилия и желания отделиться от Великобритании, сепаратисты не смогли достичь своей цели и, в конечном итоге, были вынуждены принять реинтеграцию с Великобританией.

Эти примеры показывают, что сепаратизм не является панацеей для всех проблем и что реинтеграция является единственным способом обеспечить устойчивое будущее для региона и его народа.

Кроме того, история также показывает, что сепаратизм часто приводит к насилию, разрушению и страданиям для местного населения. Например, в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году были убиты мирные жители и разрушены многие дома и инфраструктура. Также можно упомянуть конфликт в Чечне, который привел к множеству жертв и разрушений, а также к длительному периоду экономической и социальной нестабильности в регионе.

Вместо того, чтобы сосредоточиваться на сепаратизме и разделении, карабахские армяне должны сосредоточиться на сотрудничестве и укреплении связей с другими регионами Азербайджана. Только так можно обеспечить устойчивое будущее для всех жителей региона и добиться прогресса в различных областях, таких как экономика, образование, здравоохранение и социальное благополучие.

И наконец, карабахские армяне хоть и очень поздно, но вынуждены осознать, что их "лидеры" используют сепаратизм как инструмент для укрепления своей власти и личных интересов, вместо того чтобы заботиться о благополучии населения. Они все время пытаются подогревать ситуацию, чтобы отвлечь внимание нищих местных армян от реальных проблем и закрепить свое положение.

Все, что они получат от Араика Арутюняна - это невыполнимые обещания и лживые надежды.

Это напоминает мне ситуацию с "Башмачником", о котором писал Артур Конан Дойл. Этот персонаж убеждает своих последователей, что он обладает магическими силами и способен обеспечить им богатство и процветание. Но в конечном итоге они обнаруживают, что все это были пустые обещания, и они остаются с пустыми карманами и разбитыми надеждами.

Сепаратистский режим, установленный в Ханкенди, не имеет перспектив на будущее. Он основан на иллюзиях и обмане, а не на реальности. Жители этого режима живут в изоляции и во многом зависят от помощи Армении, которая сама находится в сложной экономической и политической ситуации.

Карабахские армяне стали пешками в руках властей Армении, которые не могут обеспечить им ни безопасности, ни экономической стабильности.

Такое будущее беспросветно. Единственным выходом для жителей этой территории является реинтеграция в Азербайджан и нахождение способа жить вместе с азербайджанским народом, с которым они многие годы сосуществовали.

Так что, если карабахские армяне не хотят оказаться в положении "Башмачника", лучше перестанут слушать лживые обещания своего "главы" и начните реально работать над своим будущим.