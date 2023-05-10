Автор: Пярвин Мирзазаде

10 мая 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося государственного деятеля, видного политика современности мирового масштаба, Общенационального Лидера азербайджанского народа, Президента Гейдара Алиева.

Наверное, про удивительную жизнь этого гениального человека можно было бы написать многотомную эпопею, которая вне сомнения, стала бы бестселлером. Ведь весь жизненный путь Гейдара Алиева, это яркий пример бескорыстного служения азербайджанскому народу, созданию и укреплению Азербайджанской государственности, развитию экономической мощи страны и национальной культуры, успешной интеграции независимого Азербайджана в мировое сообщество.

Теперь можно смело сказать, что Гейдар Алиев является основоположником современного Азербайджана, который утвердился как суверенное государство, проводящее независимую внутреннюю и внешнюю политику, занимающее достойное место в мировом сообществе, с мнением которого считаются ведущие страны мира.

Впервые став руководителем Азербайджана в мае 1969 года, Гейдар Алиев немало сделал для будущей независимости республики, развивая новые отрасли промышленности и сельского хозяйства, национальную культуру и образование, создавая национальный кадровый потенциал. Будучи всесторонне развитым человеком, Гейдар Алиев прекрасно владел азербайджанским и русским языками, был любителем азербайджанской и мировой литературы и музыки, отлично разбирался в театре, кино и живописи.

Не смотря на то, что Гейдар Алиев долгое время работал в органах государственной безопасности, был генералом и руководителем республиканского КГБ. Однако, в годы его руководства Азербайджанской ССР (с 1969 по 1982 годы), в отличии от других республик бывшего СССР, практически не осуществлялись никаких гонений против инакомыслящих и диссидентов, под предлогом борьбы против "националистов", что свидетельствует о том, что он с большим уважением относился к мнению, отличающемуся от официальной коммунистической идеологии. Достаточно отметить тот факт, что на период руководства Гейдаром Алиевым, Азербайджанской ССР пришелся пик развития национальной культуры, когда при его непосредственной поддержки многие выдающиеся азербайджанские деятели культуры, такие как Кара Караев, Фикрет Амиров, Тахир Салахов, Ниязи, Мирза Ибрагимов и многие другие, стали известными не только в СССР, но и далеко за пределами Союза, пропагандируя успехи развития Азербайджана.

Именно тогда впервые Гейдару Алиеву удалось добиться того, что союзный центр широко раскрыл двери в Азербайджан для иностранных гостей, которые до сих пор очень редко имели возможность посещать республику. В те далёкие годы, по инициативе Гейдара Алиева, в Баку были проведены ряд крупных международных мероприятий, как по линии ООН, так и других международных организаций, а также началось строительство уникальных для тогдашнего СССР предприятий, с привлечением зарубежных фирм и технологий: Завода глубоководных оснований и Бакинского завода бытовых кондиционеров, которые на долгие годы стали новой визитной карточкой успешно развивающейся экономики республики. Достижения Азербайджана в период руководства Гейдаром Алиевым республикой не остались не замеченными союзным руководством, которое было поражено успехами, достигнутыми на фоне общего застоя и упадка в экономике СССР, вызванного некомпетентным управлением, разгильдяйством и отсутствием элементарной дисциплины.

В ноябре 1982 года, пришедший на смену умершему Леониду Брежневу новый руководитель СССР Юрий Андропов, приглашает Гейдара Алиева на работу в Москву, в качестве члена Политбюро и первого заместителя Председателя Совета Министров Советского Союза, ответственного за важнейшие отрасли экономики, которые переживали глубокий кризис: социальную сферу, транспорт, легкую промышленность. Впервые за долгие годы (после короткого периода работы в Москве Нариман Нариманова, в начале образования СССР в 20-ые годы 20 века), выходец из Азербайджана, этнической тюрок и мусульманин стал членом высшего коллективного руководства СССР. Молодой, энергичный, всесторонне образованный Гейдар Алиев за короткое время стал одним из самых влиятельных членов Политбюро, с мнением которого стали считаться все его коллеги, которые отмечали, что он не идет ни в какое сравнение с престарелым Председателем Совмина Н. Тихоновым, проводившим большое время не на работе, а у себя на даче. Решением Политбюро Гейдару Алиеву была поручена курация отношений СССР со странами третьего мира, выбравшими путь социалистической ориентации, большинство населения которых составляли мусульмане. Руководство этих стран с восхищением смотрело на Гейдара Алиева, в котором видело единоверца и человека, прекрасно разбирающегося в особенностях их национальных традиций, что положительно влияло на поступательное развитие отношений этих стран с СССР, которые за короткий срок стали еще больше укрепляться и развиваться. Будучи ответственным за такие непростые отрасли экономики, Гейдару Алиеву удалось навести порядок в управлении в этих сферах, добиться увеличения производства товаров народного потребления и более рационального использования транспорта, что стало сказываться на росте благосостояния простых советских граждан, реально ощутивших преимущества от назначения нового руководителя. При этом, Гейдар Алиев не забывал про родную республику и постоянно заботился о том, чтобы сделать все возможное для развития Азербайджана.

Естественно, что неутомимая деятельность Гейдара Алиева в Москве вызывала откровенную зависть и недовольство у некоторых коллег по Политбюро, которые видели в нем конкурента на более высокие посты в советском руководстве. Пришедший к власти М. Горбачёв, добился ухода Гейдара Алиева на пенсию в 1987 году под предлогом болезни и сразу же развернул резкую пропагандистскую компанию против него, стараясь списать свои ошибки в экономическом развитии страны на бывших коллег по Политбюро. Воспользовавшись тем, что с уходом Гейдара Алиева на пенсию Азербайджан лишился единственного защитника в союзном руководстве, армянские радикалы, при открытом содействии М. Горбачева, начали осуществлять свой давнишний план по отторжению части территории Азербайджана- Карабахского региона, начав кровавый конфликт, переросший в войну, который длился с 1988 года по 2020 годы.

С этого периода времени начинается новый этап биографии Гейдара Алиева, который из пенсионера союзного значения, подвергавшегося гонениям, стал за короткое время общенациональным лидером азербайджанского народа и Президентом независимой Азербайджанской Республики, выведшей ее из глубоко политического и экономического кризиса в ряд ведущих государств мира. Начиная с 1988 года, как только стал разгораться конфликт в Карабахе, союзные власти попытались спихнуть ответственность за свое бездействие на находящегося в опале Гейдара Алиева. Союзные средства массовой информации развернули настоящую пропагандистскую войну против него, объясняя, что причинами возникшего конфликта являются не армянские экспансионистские притязания на азербайджанские территории, а некие перекосы в социально- экономическом развитии бывшей НКАО, которых в реалии никогда не было. Во время руководства Гейдаром Алиевым Азербайджанской ССР, он одинаково заботился о развитии всех регионов республики, вне зависимости от национального состава населения. В те годы население бывшей НКАО получало из бюджета республики значительно больше средств, чем в предыдущие годы, что выводило население автономии по доходам на душу населения на одно из первых мест в Союзе, за счет развития прибыльных отраслей сельского хозяйства: виноградарства, овощеводства, скотоводства и шелководства, переработка продукции которых осуществлялась на месте.

Будучи руководителем республики, Гейдар Алиев жестко пресекал все попытки армянских радикалов спровоцировать межнациональные столкновения, чтобы затем воспользовавшись этим, обратиться к союзному центру с просьбами изменить статус автономии, передав Армянской ССР. Как только Гейдар Алиев был вынужден покинуть руководство СССР, армянские радикалы, при содействии покровителей в союзном руководстве, немедленно приступили к своим далеко идущим планам по изменению границ и разжиганию межнациональной розни, что и стало одной из причин развала СССР. Находясь практически в изоляции и лишенной возможности получать полную информацию о событиях в республике, Гейдар Алиев, с болью в сердце, переживал за происходящее в Азербайджане, понимая, что там уже практически началась война. В силу своей профессии, Гейдар Алиев хорошо знал, что армянские экстремисты давно и упорно готовились к этому конфликту и их всегда останавливал лишь тот факт, что они знали о том, что на их пути станет он, человек с железной волей и характером, способный объединить весь азербайджанский народ в борьбе за свои земли и убедить союзные власти в недопустимости армянских притязаний.

Однако, тогдашнее руководство СССР не прислушалось к Гейдару Алиеву, пошло на поводу у армянских радикалов. Затем, чтобы наказать "непослушный" азербайджанский народ, 20 января 1990 года руководство СССР устроило кровавую бойню против мирного населения в Баку и в других районах республики, введя войска. 21 января 1990 года Гейдар Алиев, которому никогда нельзя было отказать в смелости и решительности, сделал непостижимый шаг для бывшего члена Политбюро. Взяв с собой сына Ильхама Алиева и дочь Севиль Алиеву, он приехал в постпредство Азербайджана в Москве, где выступил перед представителями азербайджанской общественности, проживающими в Москве, а также советскими и иностранными журналистами, осудив союзное руководство за кровавое преступление против азербайджанского народа.

Никогда еще в истории СССР один из бывших руководителей государства не посмел так открыто выступить против политики руководства страны. Гейдар Алиев и члены его семьи совершили настоящий гражданский подвиг, рискуя собой, открыто протестуя против преступной политики М. Горбачёва и его проармянской камарильи. Уже тогда он окончательно понял, что СССР разваливается и ничего не спасет это государство. Гейдар Алиев стал открыто выступать за независимость Азербайджана, покинув добровольно ряды КПСС сразу же после августовского путча ГКЧП 1991 года. Понимая, что армянские радикалы и их покровители не оставят его в покое, Гейдар Алиев принимает историческое решение и возвращается из Москвы на свою малую родину Нахичевань, где в сентябре 1991 года был избран председателем парламента автономной республики, став фактически руководителем находящейся в полной блокаде этого региона Азербайджана.

За время нахождения у власти в Нахичевани Гейдар Алиев превратил этот осажденный анклав в маленькую крепость, не потеряв ни клочка земли. Будучи депутатом Верховного Совета Азербайджана от Нахичевани, Гейдар Алиев 18 октября 1991 года проголосовал за акт о Государственной независимости Азербайджанской Республики, ставшим основным документом, определившим будущее развитие независимой страны. В это время ситуация в Азербайджане была очень сложная: бездарное руководство, политический и экономический хаос, агрессия Армении, огромное количество беженцев привели страну на грань коллапса и Гражданской войны. Единственным политиком, способным спасти страну от катастрофы был Гейдар Алиев, который находился в Нахичевани и в тяжелейших условиях полной блокады решал все проблемы населения, одновременно успешно организовав оборону автономии от постоянных армянских нападений. Все взгляды и помыслы простых граждан Азербайджана тогда были обращены к Гейдару Алиеву, который по зову народа вернулся 15 июня 1993 года в Баку и стал руководителем страны, которая стояла на грани исчезновения с политической карты мира.

Первым делом Гейдар Алиев стал формировать устойчивую систему управления государством, которая отсутствовала после распада СССР, началось формирование национальной армии, которая до сих пор состояла из отдельных неорганизованных отрядов добровольцев, подчинявшихся отдельным политикам. Под руководством Гейдара Алиева удалось нормализовать внутриполитическую ситуацию в стране, были ликвидированы незаконные воинские формирования и восстановлено верховенство закона. В октябре 1993 года были проведены первые свободные президентские выборы, в которых победил Гейдар Алиев, набрав подавляющее число голосов.

В условиях непрекращающихся боевых действий со стороны Армении, которая оккупировала значительную часть азербайджанской территории, Гейдар Алиев знал, что военной победы можно будет добиться только при условии национального согласия и экономического развития. Поэтому в мае 1994 года он согласился на предложенное ОБСЕ временное прекращение огня, чтобы сконцентрировать все возможности на возрождение экономической мощи страны, без которой была бы невозможна будущая победа во Второй Карабахской Войне в ноябре 2020 года.

20 сентября 1994 года в Баку был подписан Контракт Века по освоению новых глубоководных нефтяных месторождений азербайджанского сектора Каспийского моря с участием иностранных компаний, который открыл новую нефтяную эру в истории Азербайджана. С тех пор, под руководством Гейдара Алиева, осуществлялась его нефтяная стратегия, которая вывела Азербайджан в ряд ведущих нефтегазодобывающих стран мира, обеспечив экономическую безопасность и процветание страны на долгие годы вперед, превративших Азербайджан в важный источник энергоресурсов для соседних стран: Турции и Грузии, а также стран Европы.

В 1995 году, под руководством Гейдара Алиева, была подготовлена и принята в ходе всенародного референдума новая Конституция Азербайджана, которая соответствует всем европейским стандартам и гарантирует гражданам страны все необходимые свободы. Гейдар Алиев, который еще в советское время был инициатором включения в Конституцию Азербайджанской ССР 1977 года положения о государственном статусе азербайджанского языка, осуществил полный переход от кириллицы к латинице, чем завершил исторический процесс, начатый еще в конце 19 века великим азербайджанским просветителем Мирза Фатали Ахундовым и прерванным во времена сталинизма.

Неоценимы заслуги Гейдара Алиева на дипломатическом поприще. Ему не только удалось вывести Азербайджан из информационной блокады, но и за короткий срок удалось поднять международный авторитет страны на такой высокий уровень, что с мнением этого уважаемого политика стали считаться сильные мира всего. Результатом его сильной профессиональной дипломатии являются успехи Азербайджана на Будапештском и Лиссабонском Саммите ОБСЕ, в решениях которых была закреплена территориальная целостность Азербайджана и определены параметры мирного урегулирования конфликта. В непростых условиях Гейдару Алиеву удалось не только преодолеть давления покровителей Армении, но и добиться принятия основополагающих документов, соответствующих национальным интересам Азербайджана. Не даром даже через многие годы, наши недруги вынуждены были признать, что ничего не могут сделать, так как еще в 1996 году в Лиссабоне потерпели полное политическое поражение.

Особо нужно отметить, что именно при Гейдаре Алиеве были приняты 3 из 4 исторических резолюций СБ ООН, которые подтвердили правоту Азербайджана и осудили армянскую агрессию, став основой для принуждения Армении к миру в 2020 году. Гейдар Алиев стал первым руководителем Азербайджана, выступившим с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 1994 года и рассказавшим миру правду о событиях в регионе. Не секрет, что вся деятельность Гейдара Алиева, направленная на мирное урегулирование конфликта, была построена на основе соблюдения принципов восстановления территориальной целостности Азербайджана и соблюдении национальных интересов. Никакое давление, никакие щедрые посулы некоторых посредников не смогли свернуть Общенационального Лидера с этого пути, для которого всегда главной целью являлось освобождение всех оккупированных территорий и возвращение беженцев домой.

Став главой Азербайджанского государства, Гейдар Алиев непрестанно трудился над укреплением отношений с братской Турцией и странами тюркского мира, которым придавал важное значение. Его изречение, посвящённое братству Азербайджана с Турцией и турецком народом "Азербайджан и Турция, один народ - два государства" уже стало историческим, определяющим векторы отношений двух стран на все времена.

Верный продолжатель своего Великого отца, принявший эстафету власти по воле народа, Президент Ильхам Алиев достойно продолжает дело начатое Гейдаром Алиевым и ведет Азербайджан к новым победам. Выполняя заветы Гейдара Алиева, Президент Ильхам Алиев осуществил самое главное: разбив врага, добился освобождения оккупированных территорий, которые раз и навсегда стали неотъемлемой частью Азербайджана. Не даром Президент Ильхам Алиев объявил весть об освобождении жемчужины Азербайджана города Шуша, выступая с Аллеи Почётного захоронения, где находится могила Гейдара Алиева, как бы подчеркивая, что исполнил данное обещание. Под руководством Президента Ильхама Алиева осуществляется грандиозная программа возвращения беженцев к своим родным очагам на освобождённых территориях, которая полностью соответствует обещаниям, который дал им в свое время Гейдар Алиев, сказав на встрече с ними что они обязательно вернутся домой. Азербайджанский народ, который многим обязан Гейдару Алиеву, навсегда сохраняет память о нем в своих сердцах, продолжая двигаться по начертанному им пути под руководством Президента Ильхама Алиева, к новым вершинам и свершениям. 100 лет со дня рождения Гейдара Алиева, который широко празднуется в эти дни в Азербайджане, есть еще одно свидетельство той беззаветной любви и уважения, которое он заслужил своими деяниями, на благо всего азербайджанского народа.