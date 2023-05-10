https://news.day.az/politics/1562902.html Организация тюркских государств поделилась публикацией в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Организация тюркских государств поделилась публикацией в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Организация тюркских государств поделилась публикацией в связи со 100-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, передает в среду Day.Az.
"С уважением чтим память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева", - говорится в публикации Организации в Twitter.
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