Организация тюркских государств поделилась публикацией в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева

Организация тюркских государств поделилась публикацией в связи со 100-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, передает в среду Day.Az.

"С уважением чтим память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева", - говорится в публикации Организации в Twitter.