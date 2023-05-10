Джейхун Байрамов о подробностях переговоров в Вашингтоне

На переговорах в Вашингтоне было достигнуто согласие по определенным пунктам мирного договора.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

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