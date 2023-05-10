Глава МИД о подходе Азербайджана к переговорному процессу

Азербайджан является сторонником нормализации отношений с Арменией. Мы высоко оцениваем проведение переговорного процесса. Считаем проведение встречи на уровне лидеров после определенного перерыва положительным моментом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он также отметил устойчивый подход азербайджанской стороны к переговорному процессу.

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