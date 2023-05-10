Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, представители общественности страны приходят в Аллею почетного захоронения, чтобы посетить могилу общенационального лидера и выразить свое глубокое уважение и почтение его памяти.

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