Гейдар Алиев - блестящий лидер, открывший широкие возможности для превращения Азербайджана в сильное и современное государство

Мы с глубоким уважением чтим светлую память общенационального лидера братского азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в заявлении генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТС) Кубанычбека Омуралиева по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

"Гейдар Алиев - блестящий лидер, который открыл широкие возможности для превращения Азербайджана в сильное и современное государство. Благодаря его патриотизму, мудрости и железной воле Азербайджан добился огромного прогресса на пути политического, социально-экономического, научно-технического и культурного развития. Гейдар Алиев является одним из архитекторов тюркского мира, внесшим значительный вклад в объединение братских тюркских государств и народов", - сказал он.