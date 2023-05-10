Азербайджанские депутаты направятся с миссией в Турцию

Группа депутатов Милли Меджлиса 11 мая посетит Анкару и Стамбул для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами в Турции.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В рамках визита председатель комитета Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов, депутаты Агалар Велиев и Анар Мамедов по линии ТЮРКПА, депутат Азай Гулиев по линии ПА ОБСЕ, депутаты Рафаэль Гусейнов и Кямал Джафаров по линии ПАСЕ ознакомятся с подготовкой к президентским и парламентским выборам 14 мая и в день выборов будут наблюдать за ходом голосования на участках, а также активностью избирателей.