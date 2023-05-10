Председатель госкомитета рассказал о строительстве мечетей на освобожденных территориях

На освобожденных от оккупации территориях ведутся работы по строительству мечетей, реставрации исторических памятников.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что в связи с этим подготовлена специальная программа.

"Особое внимание уделяется восстановлению первоначального облика мечетей, большинство которых было разрушено в период оккупации", - сказал Гурбанлы.