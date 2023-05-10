https://news.day.az/politics/1563087.html Председатель госкомитета рассказал о строительстве мечетей на освобожденных территориях
Председатель госкомитета рассказал о строительстве мечетей на освобожденных территориях
На освобожденных от оккупации территориях ведутся работы по строительству мечетей, реставрации исторических памятников.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.
Он отметил, что в связи с этим подготовлена специальная программа.
"Особое внимание уделяется восстановлению первоначального облика мечетей, большинство которых было разрушено в период оккупации", - сказал Гурбанлы.
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