Гейдар Алиев вошел в историю современных российско-азербайджанских отношений

Гейдар Алиев был экстраординарной личностью, он вошел в историю СССР и современных российско-азербайджанских отношений.

Об этом 10 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, передает в среду Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Он добавил, что Россия хранит память о Гейдаре Алиеве.