https://news.day.az/politics/1563089.html Гейдар Алиев вошел в историю современных российско-азербайджанских отношений – Песков
Гейдар Алиев вошел в историю современных российско-азербайджанских отношений – Песков
Гейдар Алиев был экстраординарной личностью, он вошел в историю СССР и современных российско-азербайджанских отношений.
Об этом 10 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, передает в среду Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Он добавил, что Россия хранит память о Гейдаре Алиеве.
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