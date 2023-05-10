ЕС введет санкции против провокатора-дезинформатора Пегова

Евросоюз (ЕС) предлагает ввести санкции против 12 физических лиц из РФ и трех российских СМИ за предоставляемую ими дезинформацию.

Как передает Day.Az со ссылкой EUobserver, в санкционный список попадет небезызвестный провокатор изз WarGonzo Семен Пегов, который известен тем, что распространял лживую проармянскую информацию во время Второй Карабахской войны.

Кроме того, ЕС намерен запретить на своей территории несколько телеканалов.

Во время Второй Карабахской войны Пегов из кожи вон лез, чтобы по наставлению своих хозяев, в частности, Арама Габрелянова, доказать армянам, что они якобы побеждают. Самым большим его позором стал репортаж из Гадрута, который был освобожден от армянской оккупации, но Пегов придумал постановочный видеоматериал, где утверждалось обратное. Позже армяне обрушились с критикой на Пегова, обвинив его в схожести с экс-пресс-секретарем минобороны Армении Арцруном Ованнисяном, утверждавшим всю войну, что армянская армия побеждает по всем направлением. Позже Арцрун сбежал в США, где у него не получилось обустроиться и он с позором вернулся назад, став рядовым "военным экспертом".