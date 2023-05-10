Гейдар Алиев всегда придавал особое значение отношениям Азербайджана с братским Узбекистаном.

Об этом в интервью Trend в среду сказал чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, передает Day.Az.

"Работая на должности первого секретаря ЦК КП Азербайджанской ССР, Гейдар Алиев имел тесные дружеские связи с Шарафом Рашидовым, занимавшим должность руководителя Узбекистана. Всесторонне образованный и глубоко интеллигентный человек, он искренне восхищался нашей историей, культурой и нашими традициями. Сегодня мы гордимся тем, что Президент Ильхам Алиев продолжает эту большую работу. У узбеков есть выражение: "Ота дуосини олган инсон ҳеч қачон кам бўлмайди", что в переводе означает "Кто получил благословение отца, тому всегда сопутствует успех". Эту мудрость можно в полной мере отнести к деятельности наших лидеров, которые являются испытанными и надежными продолжателями дела своих предков. В качестве примера можно назвать открытие в 2010 году в городе Ташкент Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева. Кроме того, прошлогодний июньский государственный визит в Узбекистан Президента Азербайджана начался с открытия в городе Ташкент улицы, названной в честь Гейдара Алиева, и памятного барельефа. Все это является признанием заслуг Гейдара Алиева в укреплении дружбы и взаимопонимания между нашими народами и государствами", - сказал посол.

Как отметил Ашрафханов, сегодня в Узбекистане, наравне с братским Азербайджаном, по случаю юбилея Гейдара Алиева проводится большое количество международных и культурно-просветительских мероприятий, транслируются передачи о жизни и деятельности великого лидера.

"Будучи подлинным патриотом, он являлся примером любви к родной земле, народу, приверженности идеям гражданственности, гуманизма, высокой нравственности, культуры. Вся его жизнь и деятельность являлись олицетворением высокого понятия патриот. Каждый час, каждую минуту жизни он посвятил служению Азербайджану, всегда боролся за единственную цель, единственную идею - видеть республику благополучной и процветающей, а азербайджанский народ - счастливым, истинным хозяином своих богатств. Память о великом лидере Гейдаре Алиеве навечно останется в наших сердцах, тем самым заложив прочную основу для дальнейшего наполнения летописи знаменательных событий межгосударственных отношений новыми свершениями", - сказал в заключение посол.