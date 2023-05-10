Армяне-"беженцы" теперь хотят оккупировать...Ереван

Автор: Мехти Ахмедзаде

Сегодня так называемые "беженцы", незаконно проживавшие на азербайджанских территориях в годы оккупации, провели акцию протеста в Ереване.

Участвующие в акции перед зданием правительства заявили, что в число их требований теперь входит предоставление им статуса беженца на территории Армении и квартала для заселения исключительно в Ереване.

"Раньше мы были согласны на заселение на приграничных территориях. Сейчас мы требуем построить для нас в Ереване жилой комплекс", - говорят они.

То есть, все сводится в итоге к банальному вымогательству. Фактически, армяне собираются оккупировать центр Еревана, вытесняя других армян. Круг замкнулся, а наглость - второе счастье.

30 лет эти люди незаконно проживали на азербайджанских территориях, грабили и разрушали там все, что им никогда не принадлежало, а ныне, когда азербайджанская армия освободила Карабах, эти самые "беженцы" продолжают проявлять свою оккупационную сущность, но уже в самой Армении. Больше ведь проявить ее где-либо невозможно, но она так и льется наружу.

Вот и все, что нужно знать об армянах, у которых никогда не было ничего своего - им всегда требуется что-то присвоить, украсть все, что можно забрать. С Азербайджаном это сделать больше никогда не получится и жертвой прибывших оккупантов теперь станут ереванцы.

Не будем удивлены, если протестанты все-таки смогут оттяпать от правительства квартиры в центре Еревана, а затем будут говорить своим соплеменникам, что это исконно их спальный район, в котором они жили с начала времен. Можно сказать, что карма настигла Армению.