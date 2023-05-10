https://news.day.az/politics/1563153.html Мевлют Чавушоглу почтил память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Мевлют Чавушоглу почтил память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в Twitter в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева, сообщает в среду Day.Az.
"С уважением и почтением чту память великого лидера Гейдара Алиева, который внес большой вклад в укрепление азербайджано-турецкого братства", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре