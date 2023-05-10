Мевлют Чавушоглу почтил память великого лидера Гейдара Алиева

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в Twitter в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева, сообщает в среду Day.Az.

"С уважением и почтением чту память великого лидера Гейдара Алиева, который внес большой вклад в укрепление азербайджано-турецкого братства", - говорится в публикации.