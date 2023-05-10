В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ прошла серия мероприятий в честь Дня Победы - 9 мая, сообщили Day.Az в пресс-службе межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.

Многочисленные посетители павильона "Азербайджан" смогли принять участие в тематических экскурсиях, кинопоказах, поближе познакомиться с жизнью и вкладом в Победу таких выдающихся представителей Азербайджана как легендарный разведчик Рихард Зорге, дипломат Энвер Мамедов, академик Юсиф Мамедалиев, хирург Мустафа Топчибашев, дирижер Ниязи.

"Роль Азербайджана в общей Победе над фашизмом стала поистине неоценимой. В наших сердцах навсегда останется и славный боевой путь азербайджанских воинов, и важнейший вклад нефтяников - настоящий самоотверженный подвиг всего азербайджанского народа, поистине братского для нас. И сегодня, во времена мировых волнений и розни, как никогда важно отстоять наши общие свершения, общую память - надёжную основу нашего добрососедства, дружбы и сотрудничества, стратегического партнёрства", - сказал депутат Госдумы России, заместитель координатора межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.

Горячо одобрили зрители всех возрастов и предложенные в программе мероприятия кинопоказы. Зрители смогли увидеть фильмы, больше узнать о подвигах азербайджанских разведчиков Мехти Гусейнзаде и Ахмедии Джабраилова, дважды Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора танковых войск Ази Асланова. Художественные образы картин, посвящённых конкретным историческим событиям, позволяли погрузиться в атмосферу тех времён, почерпнуть для себя что-то новое.

Кроме того, совместно с образовательной платформой Dogma project киноклуб RetroSпектива представил посетителям павильона современный российско-азербайджанский художественный фильм о жизни сельского учителя, сражающегося за Родину.

После киносеансов зрители с особенной теплотой и признательностью вспоминали, как Азербайджан, плечом к плечу с другими республиками, ковал Победу на фронтах войны и в тылу.

"Героические азербайджанцы внесли огромный вклад в общую Победу в Великой Отечественной войне, которая заслуженно добыта всем народом Советского Союза. Азербайджанцы доблестно сражались на фронтах, в Азербайджане находились госпитали. И, конечно, самое главное, к чему рвался и что не смог заполучить Гитлер - это азербайджанская нефть - незаменимая "кровь" танков и самолётов, которые помогли нашим дедам и прадедам выковать Победу, дойти до Берлина и разгромить фашистов", - отметила одна из гостей Ирина Самойлова.

Отмечали зрители и интересную стилистику, и подачу фильмов, снятых в Азербайджане, яркое своеобразие азербайджанской культуры. Но главным мотивом, звучавшим практически в каждом отзыве, была уверенность в важности исторической правды, памяти и преемственности. Люди старшего поколения вспоминали общее прошлое Азербайджана и России: Сейчас как никогда важны такие мероприятия, сохраняющие общую память, национальную самобытность, дружбу народов, когда вместе завоевали общую Великую Победу.