https://news.day.az/politics/1563181.html Гейдар Алиев был образцовым лидером - Джахит Багчи
Гейдар Алиев был образцовым лидером - Джахит Багчи
Архитектор современного независимого Азербайджана Гейдар Алиев был образцовым лидером.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
"Несомненно, великий лидер Гейдар Алиев является автором идей, которые превратили Азербайджан в сильное государство. Его концепция "одна нация, два государства" сегодня еще больше укрепилась. Это наследие, оставшееся нам от Гейдара Алиева", - сказал посол.
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