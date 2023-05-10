Архитектор современного независимого Азербайджана Гейдар Алиев был образцовым лидером.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

"Несомненно, великий лидер Гейдар Алиев является автором идей, которые превратили Азербайджан в сильное государство. Его концепция "одна нация, два государства" сегодня еще больше укрепилась. Это наследие, оставшееся нам от Гейдара Алиева", - сказал посол.