Гейдар Алиев опирался на мудрость своего народа

Оценка роли личности в истории относится к категории наиболее трудно и неоднозначно решаемых философских проблем. Несмотря на это, она привлекала и привлекает внимание многих ученых по сей день. Освещение развития представлений о роли личности в истории с учетом сдвигов в общественном сознании, которые произошли в последние десятилетия, требует по нашему мнению всестороннего исследования.

Гегель называл всемирно историческими личностями тех немногих выделяющихся людей, интересы которых содержали в себе общечеловеческие принципы. Они черпали свои цели и свое призвание не из спокойного, упорядоченного хода вещей, а из источника, содержание которого скрыто.

Некоторые авторы утверждают, что случай играет определяющую роль в становлении личности. Однако без их личных достоинств ни один случай не был бы плодотворным и мог пройти бесследно. Каждый из них только силой своих дарований придает великое значение случаю.

История вершится людьми в соответствии с субъективными законами. Народ, по словам некоторых ученых, есть великое раздельное и рассеянное множество. В истории решающим и определяющим началом является не индивид, а народ. Личности всегда зависят от народа, как дерево от почвы, на которой оно растет. Социальная сила личности в ее связи с народом. Однако, тонко "подслушивать" мысли народа способен только гений. А между тем сила народа, энергия бытия и самоутверждения требует единства. Единство же народа требует единого центра, лица, выдающегося умом и опытом, персоны, выражающей правовую волю и государственный дух народа. Народ нуждается в мудром вожде, как сухая земля в хорошем дожде. По словам Платона: "Мир лишь тогда станем счастливым, когда мудрецы станут царями или цари - мудрецами".

Деятельность политического вождя предполагает способность глубокого теоретического обобщения внутренней и международной обстановки.

Мудрый государственный деятель умеет зорко следить не только за общей линией развития событий, но и за многими частными "мелочами" - одновременно видеть и лес, и деревья. Как говорил Конфуций, "человека, который не заглядывает далеко, непременно ждут близкие беды".

Другой важной чертой личности является то, что она противопоставляет свои новые принципы жизни старым, на которых покоятся существующие нравы и учреждения. Этим она становится объектом критики и обвинений.

Наконец, историческую личность необходимо оценивать с точки зрения того, как она выполняет задачи, возложенные на нее историей. Прогрессивная личность ускоряет ход событий. Величина и характер ускорения зависят от общественных условий , в которых протекает деятельность данной личности.

Ярким примером исторической личности является Гейдар Алиевич Алиев. Когда он был членом Политбюро, никто не мог поднять вопрос об отделении Карабахского региона. Всего через месяц после отстранения Гейдара Алиевича из Политбюро академик Аганбегян, который никогда не жил ни в Армении, ни в Карабахе, поднял вопрос об отделении Нагорного Карабаха. И только после возвращения Г.Алиева к руководству Азербайджаном мир узнал правду об этом конфликте, а именно о том, что Карабах принадлежит Азербайджану, что когда-то армяне в качестве гостя пришли на эти земли, а теперь на этих же землях провели этническую чистку, и мы смогли доказать свою правоту.

Чтобы что-то создавать, говорил Гете, надо кем-то быть. Чтобы быть великим, нужно совершить нечто великое. Нельзя быть политическим лидером, если ты ничем не отличаешься от остальных. Ведь способности и таланты вызывают доверие.

Впервые на протяжении всего нашего национального существования именно Гейдаром Алиевым был намечен и осуществлен курс национальной политики, разработаны ее основные направления и цели.

В доктрине и курсе национальной политики Гейдара Алиева история и прошлое необходимы для достижения будущего. Одной из главных задач концепции национальной политики было пресечение деформации в мышлении, морали и возврат к здоровым истокам, избавление поколений от стереотипов.

Гейдар Алиев направил свои титанические усилия на возрождение подавленных чувств. Можно сказать, что он вернул народ самому себе, к его собственному прошлому, памяти, внушил нам уверенность с оптимизмом смотреть в будущее.

В результате такой целенаправленной деятельности произошла психологическая метаморфоза: вера сменила безверие, смелость победила страх, комплекс неполноценности уступил место возрожденному национальному достоинству. Гейдар Алиев умел превращать хорошие идеи в постулаты веры людей.

В 1993 году, когда по требованию народа Гейдар Алиев второй раз вернулся к руководству страной, 20% территорий находились под оккупацией, 1 млн азербайджанцев был беженцами, из них 250 тысяч составляли азербайджанцы, изгнанные из Армении, со своих исторических земель, на которых они жили веками. Несмотря на такую критическую ситуацию, Гейдар Алиев убеждал народ в том, что все оккупированные земли будут возвращены.

Даже самые большие реалисты не могли себе это представить, а он верил и люди верили ему и шли за ним. Он всегда помнил, что исторически главная сила и богатство Азербайджана - его народ и поэтому опирался на мудрость своего народа. Свою должность он считал лишь возможностью служения народу. Гейдар Алиев принес Азербайджану стабильность, демократию, экономический рост, социальное развитие. Государству дал армию, гражданам - права и свободы.

В 1993 году после избрания всеобщим народным голосованием президентом одно из первых его действий было направлено на обеспечение выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, которые требовали от армянской стороны безоговорочного освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Однако после коротких успешных военных действий стало ясно, что своих сил для освобождения территорий недостаточно, а международные организации не в состоянии вынудить Армению исполнить требования 4-х резолюций Совета Безопасности ООН.

Именно тогда Гейдар Алиев сделал решительные исторические выводы. Для обеспечения справедливости Азербайджан мог надеяться только на себя. Необходима сильная и могущественная армия и крепкая экономика. Поэтому в 1994 году 5 мая Азербайджан подписал Бишкекский Протокол о временном прекращении огня, а в сентябре 1994 года с более 40 компаниями из 19 стран был подписан "Контракт века" о добыче нефти в азербайджанском секторе Каспия.

Гейдар Алиев пришел к власти в самый драматический период в истории страны, определил политическую и экономическую стратегию на многие десятилетия вперед. Внешнеполитический курс, сформированный Гейдаром Алиевым в течение десяти лет его руководства Азербайджаном на ближайшую и дальнейшую перспективы, его фундаментальные направления успешно претворяются в жизнь, оставаясь актуальными и на будущее. Действенность этой стратегии, проверенной практикой государственного строительства, доказывает, что этот курс является единственно верным для независимого Азербайджана. Его главным отличием служит то, что он позволяет нашей стране строить отношения с другими государствами, как в регионе так и в мире на основе принципа защиты национальных интересов. Он строил отношения с другими странами таким образом, чтобы наши интересы не вступали в противоречие с их приоритетами и принципами. Принцип внешней политики Азербайджана многовекторность, добрососедство, невмешательство во внутренние дела других стран, нерушимость суверенитета и их территориальной целостности. Этот принцип оправдывает себя и по сей день.

Дальновидность и мудрость внешней политики, заложенной Гейдаром Алиевым, является настолько всеобъемлющей, что говорить о необходимости фундаментальных перемен на этом пути не приходится, как и о противопоставлении тактических и стратегических задач. Экономическая стратегия, разработанная Гейдаром Алиевым, является еще больше уникальной и теоретически обоснованной, основывающейся на теории сравнительных преимуществ.

Так если нефть для многих народов становится источником многих бед, то благодаря стратегии Гейдара Алиева "черное золото" превратилось для нас в источник стабильности и благополучия. При нем было заложено строительство нефтепровода мирового значения Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), который позволил переломить сам ход исторического развития страны и изменил геополитику во всем регионе. Политическая составляющая сегодняшнего успеха ничуть не менее важна, чем экономическая. Сегодня стала очевидна ценность реализованной, стратегически выверенной идеи Гейдара Алиева по этому трубопроводу. Этот экономический проект открыл путь к другим транснациональным проектам мирового значения, таким как газопровод Баку-Эрзурум, Трансанатолийский проект (TAP) и Трансадриатический проект (TANAP), что позволило доставлять азербайджанские энергоресуры на мировые рынки. Эти энергетические проекты являются мощным фактором, обеспечивающим независимость и безопасность нашего государства.

По инициативе Гейдара Алиева в 1998 году была созвана международная конференция, посвященная восстановлению Великого Шелкового пути и тогда же поставлена задача о строительстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Сегодня проект BTC и другие энергетические проекты совместно с транспортным проектом Баку-Тбилиси -Карс успешно служат не только в интересах азербайджанского народа, но и для вывоза природных ресурсов Центральной Азии на мировые рынки.

В 1998 году по инициативе Гейдара Алиева в городе Нахчыван был создан Совет сотрудничества тюркоязычных государств. Эта международная структура сегодня очень полезна, действует в интересах тюркского мира и активно учавствует в обеспечении мира не только в нашем регионе.

Все эти начинания и проекты, которые впоследствии были успешно осуществлены Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обеспечили интеграцию Азербайджана в мировую экономику. Достаточно сказать, что за годы независимости в экономику Азербайджана было вложено 155 млрд долларов иностранных инвестиций. Золотовалютные резервы страны составляют 60 млрд. долларов. Азербайджан сегодня стал важным мировым логистическим центром как в транспортной, так и в энергетической сферах.

Гениальные пророчества Гейдара Алиева, как и многое другое, задуманное им, дали Азербайджану возможность стать лидером в регионе, одним из независимых государств, на равных осуществлять самостоятельную политику в мире. Все это в конечном счете обусловило возможность освобождения оккупированных азербайджанских территорий в 44-дневной Отечественной войне. Бесценен вклад Гейдара Алиева, и поэтому его по праву считают архитектором и основоположником современного Азербайджана.

Мы очень рады, что Гейдара Алиева хорошо помнят в Кыргызстане, его интересная речь в здании Государственной филармонии, посвященная 1000-летию Манаса, оставила большой след в памяти кыргызстанцев. Школа, названная его именем в городе Бишкек, является символом дружбы наших народов.

Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов