Сценарии хаоса, которым противостоял Азербайджан: как страна стала островком стабильности

Автор: Эльвин Сахаватоглы

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу в городе Шуша по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Глава государства сделал знаменательные заявления о внутренней и внешней политике нашей страны

Коснувшись многолетней стабильности, глава государства подчеркнул, что в Азербайджан - это остров стабильности, остров безопасности.

Цитата: "В Азербайджане обеспечивается безопасность, господствуют мир и спокойствие. Сейчас я еще раз хочу сказать, что повсюду в мире происходят войны, столкновения, противостояния, мы каждый день видим это. Азербайджан - это остров стабильности, остров безопасности. Это тоже большое достояние, и азербайджанский народ хорошо знает это, так как в первые годы независимости мы пережили трудные дни".

Действительно с начала 2000-х годов в мире реализовывались сценарии войны, этнических и национальных конфликтов, а также цветных революций.

Наблюдения показывают, что население таких стран, как Сирия, Ирак, Египет, Ливия, Йемен, Грузия, Украина, где реализуются указанные сценарии, испытывает серьезные проблемы с безопасностью. Разрушены государства, разрушены экономики, миллионы людей стали беженцами. Даже некоторые страны в настоящее время сталкиваются с проблемами безопасности.

Итак, в чем причина таких ситуаций?

Одной из основных причин является слабость центральной власти.

Силы, планирующие вмешательство во внутренние дела стран мира, используют слабость центральной власти для разжигания вражды на национальной почве. Если мы посмотрим на новейшую историю большинства вышеперечисленных стран, то увидим, что в основе напряженности лежат этнические, национальные и религиозные факторы. Воспользовавшись слабостью центральной власти, иностранные державы создали конфликт в Азербайджане в начале 90-х годов, разжигая перечисленные факторы.

После прихода к власти в 1993 году великого лидера Гейдара Алиева была сформирована сильная центральная власть, и стала пропагандироваться идеология Азербайджанства.

В результате между этническими группами, проживающими в Азербайджане, сложились очень теплые отношения. Этот процесс получил дальнейшее развитие в период правления Президента Ильхама Алиева. Поэтому хаос, учиненный в мире в начале 2000-х годов, обошел стороной Азербайджан.

Глава страны затронул эту тему в своем обращении к народу и сказал, что в Азербайджане обеспечиваются все свободы.

Цитата: "Азербайджан - демократическая страна. В Азербайджане люди живут свободно. Представители всех народов, всех конфессий живут в Азербайджане как одна семья. Это тоже пример для всего мира, и это отмечаю не только я, но и многие, то есть непосредственно занимающиеся данным вопросом эксперты, политики, государственные деятели, руководители международных организаций. Эта уникальная атмосфера сегодня усиливает нашу страну".

Непременно, на протяжении многих лет ведется планомерная работа по формированию этой уникальной атмосферы в Азербайджане.

Права и безопасность всех этнических групп, проживающих в нашей стране, определяются Конституцией Азербайджана.

Уже предпринимаются практические шаги по реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество. Наша страна демонстрирует принципиальную позицию в этом направлении. Их права и безопасность будут определяться Конституцией Азербайджана.

Понятно, что иностранные силы, выступающие за многолетнее существование межнациональной напряженности в нашей стране, пытаются противодействовать карабахской политике Азербайджана. Также некоторые державы строят планы по предотвращению реализации энергетических и транспортных коридоров, в которых заинтересован Азербайджан.

В ходе своего выступления глава страны также направил сильный месседж этим антиазербайджанским силам.

Цитата: "Наша долгосрочная стратегия предельно ясна и рассчитана на внутренние ресурсы. Идя путем великого лидера, Азербайджан еще больше укрепил свою государственную независимость. Сегодня в мире очень мало стран, способных проводить в подлинном смысле слова независимую внешнюю и внутреннюю политику. Азербайджан относится к тем странам, на волю которых не может повлиять никакая сторонняя сила, потому что у нас есть твердая воля, у нас есть сильная армия, в то же время у нас есть большие возможности. Наши финансовые ресурсы, материальное положение позволяют нам жить только за счет собственных внутренних ресурсов, и мы живем, восстанавливаем Карабах, Зангезур за счет внутренних ресурсов".

Как известно, официальный Баку проводит как внешнюю, так и внутреннюю политику в соответствии со своей долгосрочной стратегией. Эта стратегия основана на укреплении нашей независимости, а также защите национальных интересов Азербайджана, нашей территориальной целостности и суверенитета.