Армения обстреливает позиции Азербайджана из минометов

Начиная с утра 11 мая, вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в Зодском направлении Басаркечярского района, обстреливают из минометов противоположные позиции азербайджанской армии, еще больше обостряют ситуацию.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Как отметили в минобороны, подразделениями азербайджанской армии принимаются необходимые ответные меры.