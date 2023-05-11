https://news.day.az/politics/1563264.html Армения обстреливает позиции Азербайджана из минометов - заявление минобороны
Армения обстреливает позиции Азербайджана из минометов - заявление минобороны
Начиная с утра 11 мая, вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в Зодском направлении Басаркечярского района, обстреливают из минометов противоположные позиции азербайджанской армии, еще больше обостряют ситуацию.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе минобороны Азербайджана.
Как отметили в минобороны, подразделениями азербайджанской армии принимаются необходимые ответные меры.
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