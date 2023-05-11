https://news.day.az/politics/1563265.html Армянская сторона пытается расширить масштабы своих провокаций – минобороны
Армянская сторона пытается расширить масштабы своих провокаций – минобороны
В целях расширения совершаемых провокаций подразделения вооруженных сил Армении продолжают вести обстрел позиций азербайджанской армии с использованием крупнокалиберных орудий и минометов.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе минобороны Азербайджана.
Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры.
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