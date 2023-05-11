Армянская сторона пытается расширить масштабы своих провокаций

В целях расширения совершаемых провокаций подразделения вооруженных сил Армении продолжают вести обстрел позиций азербайджанской армии с использованием крупнокалиберных орудий и минометов.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры.