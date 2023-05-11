Госсекретарь США и председатель Европейского совета обсудили поддержку мира между Азербайджаном и Арменией

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудили возможности поддержки устойчивого и прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Отметим, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян встретились в Вашингтоне и с 1 по 4 мая вели обсуждения по мирному соглашению. Встречи прошли в двустороннем формате и с участием Блинкена.

14 мая в Брюсселе состоится встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Кроме того, 1 июня в Молдове состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца на полях предстоящего саммита Европейского политического сообщества.