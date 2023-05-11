В зарубежных СМИ опубликованы статьи, посвященные 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева

100-летний юбилей со дня рождения архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, занимающего особое место в политической истории мира, широко освещено авторитетными зарубежными СМИ.

Как сообщает Day.Az, в опубликованных в СМИ статьях доведены до внимания исключительные заслуги великого лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом, отмечено, что он стоит в одном ряду с великими политиками и государственными деятелями мира.

В опубликованной в турецком агентстве Anadolu статье под заголовком "Азербайджан чтит память великого лидера Гейдара Алиева в 100-годовщину со дня его рождения" особо подчеркнута мысль "Роль личности в истории страны и народа можно понять на примере жизни Гейдара Алиева".

В статье подробно освещена содержательная жизнь и многогранная политическая деятельность великого лидера Гейдара Алиева, период его руководства Азербайджаном в советское время, а позднее работы на высоких постах в СССР. Также были отмечены неоценимые заслуги вечно живого лидера на посту Президента независимого Азербайджана, достижения республики во внутренней и внешней политике, рассказано о встречах великого лидера с главами государств Турции.

В материале, размещенном в туркоязычной версии агентства Anadolu подчеркнуто, что Почтово-телеграфное управление Турции напечатало памятный денежный знак и специальный конверт по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера. Было отмечено, что эта банкнота будет выставлена в музее Почтово-телеграфного управления.

В статье, опубликованной на сайте турецкого канала TRT Haber, говорится, что Гейдар Алиев, посвятивший свою 80-летнюю жизнь служению народу, был вместе со своим народом в самые трудные минуты Азербайджана, защищая Родину от всевозможных невзгод, вывел ее на путь динамичного развития. В статье подчеркнуто, что азербайджанский народ всегда с глубочайшим уважением чтит память своего великого сына, отмечено, что 2023 год объявлен в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева", и цикл мероприятий, начавшихся в начале года, продолжится в течение всего года.

По случаю 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева телеканал HaberGlobal рассказал о цикле мероприятий, проведенных в Стамбуле, Анкаре и других городах, было подчеркнуто, что память о великом сыне тюркского мира, общенациональном лидере с высочайшим уважением чтят и в братской стране.

В Milliyet, Hürriyet и других турецких новостных сайтах также отмечены исключительные заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед Родиной и народом.

В ведущих средствах массовой информации Италии были опубликованы статьи, посвященные 100-летию со дня рождения гениального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В материалах, распространенных телеканалом Il Sole 24 Ore , информационными агентствами Libero, Notizie Tiscali, Askanews, Insideover, Agenzia Nova, говорилось о спасительной и созидательной миссии общенационального лидера, его беспрецедентной роли в общественно-политической жизни и истории государственности азербайджанского народа.

Подчеркнуто значение "Контракта века", реализованного в результате заслуг великого лидера в формировании нефтегазовой политики Азербайджана, а также дальновидной политики гениальной личности, повышающего роль нашей страны как стратегического игрока в мировом энергоснабжении. В статьях отмечена важность визита Гейдара Алиева в Италию в качестве первого Президента независимого Азербайджана в 1997 году, особая роль общенационального лидера в развитии азербайджано-итальянских отношений. Было отмечено, что в настоящее время азербайджано-итальянские связи поднялись до уровня многомерного стратегического партнерства, благодаря трубопроводу TAP наша страна является надежным поставщиком энергии в Европу, в том числе в Италию.

В статьях были приведены слова посла нашей страны в Италии Рашада Асланова. Дипломат отметил роль великого лидера в обеспечении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, значение многовекторной внешней и энергетической политики, отметил, что наш народ высоко ценит заслуги Гейдара Алиева.

100-летний юбилей великого лидера Гейдара Алиева также широко освещался в болгарской прессе. На различных новостных сайтах этой страны, в том числе в статьях, опубликованных в Cross.bg, novini247, говорится, что общенациональный лидер Гейдар Алиев благодаря своей дальновидности, богатому управленческому опыту и политической мудрости был гением государственности. Было отмечено, что, в то время когда Азербайджан в первые годы восстановления своей государственной независимости подвергся военной агрессии Армении, было оккупировано 20 процентов его суверенных территорий, в результате этнических чисток наша страна столкнулась с проблемой массовых беженцев и вынужденных переселенцев, именно усилиями Гейдара Алиева Азербайджан был спасен от опасности уничтожения. Было подчеркнуто, что благодаря всесторонним реформам, инициированным общенациональным лидером, независимый Азербайджан превратился в современное и динамично развивающееся сильное государство, его энергетическая стратегия не только способствовала процветанию Азербайджана, но и послужила основой для признания нашей страны надежным партнером на международном уровне.

В информациях отмечается, что внутренняя политика Гейдара Алиева принесла стабильность Азербайджану, а внешняя политика - многочисленных друзей и партнеров, и Болгария является одним из таких государств. В этот знаменательный день память о Гейдаре Алиеве с глубоким уважением была почтена азербайджанцами, проживающими во всем мире.

В российской прессе также опубликован цикл материалов по случаю 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева.

В "Парламентской газете", являющейся официальным органом Государственной Думы, опубликована статья "Гейдар Алиев: лидер, видевший проблемы", в которой подчеркивается, что Гейдар Алиев - символ современного Азербайджана. В статье отмечается, что Гейдар Алиев был одним из ярких руководителей СССР. "Его отличие от остальных и его популярность среди советских граждан заключалась в предпочтении личного общения, умении решать проблемы на месте", - отмечается в статье.

В статье "Гейдар Алиев: историческая личность", опубликованной в "Российской газете", отмечается деятельность Гейдара Алиева в московский период, и Гейдар Алиев характеризуется, как личность, способная решать самые крупномасштабные глобальные проблемы.

Назвав Гейдара Алиева "Ататюрком Азербайджана", газета пишет, что во время его руководства республикой в Азербайджане произошли коренные изменения: "Именно на примере Гейдара Алиева можно увидеть, какую роль играет личность в истории.

Сегодня Азербайджан играет роль надежного моста между восточной и западной цивилизациями, стал одной из наиболее динамично развивающихся стран мира".

Издание Ura.news подробно анализирует роль великого лидера Гейдара Алиева в развитии азербайджано-российских отношений, делится с читателями воспоминаниями выдающихся личностей о нем.

В опубликованной в газете "Комсомольская правда" статье "Отмечается 100-летие Гейдара Алиева, заложившего основу процветающего Азербайджана" подчеркивается, что современный Азербайджан невозможно представить без Гейдара Алиева, его исторического наследия: "Именно благодаря его возвращению к власти в 90-е годы страна смогла спастись от внутренних кровавых противоречий, вступила на путь истинной независимости. А это было не так легко. Ведь сохранить и развивать суверенитет гораздо сложнее, чем приобрести его".

По случаю 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева российский телеканал "Россия-1" представил зрителям документальный фильм Саиды Медведевой.

В фильме подчеркивается, что Гейдар Алиев - символ современного Азербайджана. Он превратил Азербайджан, которому преданно служил, в сильное, авторитетное государство, объединил народ.

В статье "Мудрый и дальновидный лидер: Каким запечатлен Гейдар Алиев в памяти истории?", опубликованной в News.ru отмечается, что 2023 год объявлен в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева".

Издание пишет, что годы руководства Азербайджаном великим лидером были временем взлета страны. В статье приведены мнения о Гейдаре Алиеве бывшего заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, официального представителя МИД России Марии Захаровой, а также бывшего Президента Молдовы в 2001-2009 годах Владимира Воронина и других.

В опубликованной в газете "Московский комсомолец" статье "Алиев - легенда Азербайджана" подчеркивается, что 15 июня отмечается в Азербайджане, как День национального спасения. Гейдар Алиев пришел к власти в то время, когда азербайджанское общество было накануне хаоса и гражданской войны, он спас страну от этой беды. В материале приводятся высказывания о великом лидере политологов Фуада Ахундова и Сергея Маркова.

В "Независимой газете" опубликована статья "Формула власти Гейдара Алиева как ответ вызовам изменяющихся эпох" Григория Бондарева. Автор пишет: "Управленческую формулу создателя современного Азербайджана Гейдара Алиева часто называют ответом на вызовы, исходящие из необходимости системной модернизации во время падения советского режима". В статье отмечается роль великого лидера в истории СССР и Азербайджана, его заслуги в укреплении азербайджано-российских отношений.

Интернет-издание İnfo24 называет освобождение Карабаха лучшим вкладом в 100-летний юбилей Гейдара Алиева. В материале, подготовленном к юбилею великого лидера, отражены мнения военного эксперта Игоря Коротченко, народного артиста России Александра Калягина.

Газета "Аргументы и факты" опубликовала статью "Гейдар Алиев. Как политик становится легендой", посвященную юбилею общенационального лидера. В статье отмечается, что после возвращения к власти Гейдара Алиева в Азербайджане стремились к сохранению лучшего, что осталось от советского времени, и объединению этого с вариантами нового развития. "Весной 1994 года он смог остановить конфликт в Карабахе, внутренние политические противостояния в стране. Таким образом, начался период возрождения страны. Он скончался во время возвышения Азербайджана и после смерти стал легендой", - отмечается в статье.

В посвященной великому лидеру статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь", говорится, что сегодня отмечается 100-летний юбилей создателя независимого Азербайджана Гейдара Алиева. Он прошел сложный путь и всегда был верен своему народу.

В сюжете, подготовленном Первым каналом телевидения России отмечаются бесценные заслуги Гейдара Алиева перед азербайджанским народом.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу поделился со зрителями воспоминаниями о нем.

В кувейтских СМИ также опубликованы статьи, посвященные великому лидеру Гейдару Алиеву. В арабоязычных средствах массовой информации этой страны - газетах əl-Nahar, əl-Qabas, əl-Vasat, əl-Ray, əl-Ənba, əl-Cəridə, электронных новостных порталах q8-press.com и dasmannews.com, а также англоязычной версии kuwaittimes.com, timeskuwait.com и социальных сетях этих СМИ опубликованы обширные статьи, посвященные 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В статьях подчеркивается, что основа отношений между двумя странами была заложена 13 декабря 1994 года на встрече общенационального лидера Гейдара Алиева с эмиром Кувейта шейхом Джабером аль-Ахмадом ас-Сабахом в рамках саммита Организации исламского сотрудничества в Марокко.

В статьях также представлена подробная информация о многогранной политической деятельности великого лидера Гейдара Алиева в советский период и годы независимости Азербайджана. До внимания читателей доводится, что Гейдар Алиев всегда придавал большое значение исламской солидарности и развитию связей с исламскими государствами. Его визиты в Египет, Сирию, Иорданию, Ливию, Ирак, Йемен, Пакистан и другие мусульманские страны еще во время работы в руководстве СССР в 1982-1987 годах привели к признанию великого лидера как одного из ведущих политиков всего исламского мира. В материалах также подробная информация о политической деятельности великого лидера в годы независимости Азербайджана, отмечается, что он умело вывел Азербайджан из тяжелейших испытаний и превратил его в стремительно развивающуюся страну.

В авторитетном оманском журнале Хибр аль-Ватан опубликована статья, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. В статье говорится, что азербайджанский народ и азербайджанцы, проживающие в разных странах мира, отмечают 100-летний юбилей гениального политика, общенационального лидера Гейдара Алиева, спасшего Азербайджан от опасности развала и уничтожения и выведшего его на путь развития и мира. До внимания оманского читателя было доведено, что согласно Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева 2023 год объявлен в Азербайджане Годом Гейдара Алиева.

В статье подчеркивается, что каждое мгновение жизни Гейдара Алиева, полной самоотверженности, является источником гордости и национального достояния азербайджанского народа. Автор пишет, что великий лидер работал во имя будущего, благополучия и мира для своего народа как в годы советской власти, так и в годы независимости Азербайджана. Он был избран членом Политбюро, являвшегося высшим органом власти СССР, был назначен первым заместителем председателя Совета Министров СССР. Занимая эти посты, Гейдар Алиев также многое сделал во имя своей Родины.

Ведущие СМИ Саудовской Аравии, Египта, Алжира, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе авторитетные издания Qarbnews, Qitafnews, Asiaelyoum, Alhadath, Mesrena, Mostaklon, mebusiness.ae опубликовали статьи, посвященные 100-летию великого лидера Гейдара Алиева. В публикациях подчеркиваются исключительные заслуги великого лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом и государством, отмечается, что имя Гейдара Алиева вписано золотыми буквами в историю Азербайджана. Особое внимание обращается на то, что именно благодаря этим заслугам память Гейдара Алиева как общенационального лидера азербайджанского народа почитается с высочайшим уважением.