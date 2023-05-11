ВС Армении сосредотачивают дополнительные силы и боевую технику на границе с Азербайджаном

Вооруженные силы Армении сосредотачивают дополнительные силы и боевую технику в направлении Зод Басаркечерского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.