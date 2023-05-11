https://news.day.az/politics/1563325.html ВС Армении сосредотачивают дополнительные силы и боевую технику на границе с Азербайджаном
ВС Армении сосредотачивают дополнительные силы и боевую технику на границе с Азербайджаном
Вооруженные силы Армении сосредотачивают дополнительные силы и боевую технику в направлении Зод Басаркечерского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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