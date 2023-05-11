Военная прокуратура завела уголовное дело по факту ранения азербайджанского солдата

Возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского солдата в голову.

Как сообщили в четверг Day.Az в Военной прокуратуре Азербайджана, в Кяльбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о ранении в результате обстрела из огнестрельного оружия со стороны армянских ВС Махмудлу Муслима Видади оглу, военнослужащего №-ской воинской части министерства обороны Азербайджана.

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