https://news.day.az/politics/1563331.html Военная прокуратура завела уголовное дело по факту ранения азербайджанского солдата
Военная прокуратура завела уголовное дело по факту ранения азербайджанского солдата
Возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского солдата в голову.
Как сообщили в четверг Day.Az в Военной прокуратуре Азербайджана, в Кяльбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о ранении в результате обстрела из огнестрельного оружия со стороны армянских ВС Махмудлу Муслима Видади оглу, военнослужащего №-ской воинской части министерства обороны Азербайджана.
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