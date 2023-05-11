https://news.day.az/politics/1563354.html Погиб азербайджанский военнослужащий в результате провокации Армении - ФОТО
Погиб азербайджанский военнослужащий в результате провокации Армении - ФОТО
В результате провокации, совершенной подразделениями ВС Армении, стал шехидом военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Новрузализаде Орхан Эльхан оглу, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Подразделениями азербайджанской армии предпринимаются решительные ответные меры. Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.
Руководство министерства обороны Азербайджана выражает соболезнования родным погибшего военнослужащего.
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