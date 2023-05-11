https://news.day.az/politics/1563356.html Закир Гасанов и Хулуси Акар будут наблюдать за ходом учений "Анатолийский орел - 2023"
Закир Гасанов и Хулуси Акар будут наблюдать за ходом учений "Анатолийский орел - 2023"
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар будут наблюдать за ходом международных тактико-летных учений "Анатолийский орел - 2023", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Было отмечено, что министры обороны будут наблюдать за учениями из учебного центра "Анатолийский орел".
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