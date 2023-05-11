"Азеркосмос" наблюдает за подответственной миротворцам территорией

Мы очень хорошо видим, что происходит на территориях, где временно размещены российские миротворцы.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления "Азеркосмос" Самаддин Асадов во время обсуждения нового законопроекта "О космической деятельности" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что эта информация передается соответствующим органам.