Армения совершает провокации перед переговорами в Брюсселе

Совершение Арменией военных провокаций показывает, что заявления Армении о мире - не что иное, как мыльный пузырь.

Об этом, как передает Day.Az, сказал в четверг Trend военный эксперт Адалят Вердиев.

"Армения никогда не была искренней в мирных переговорах, и на этот раз она так же, как и прежде, прибегла в преддверии переговоров 14 мая в Брюсселе к широкомасштабным провокациям. Для предотвращения этих провокаций азербайджанская сторона примет достаточно серьезные меры, и в результате адекватных ответных мер Армения в очередной раз будет поставлена на место.

Совершение Арменией провокаций полностью ставит под сомнение мирные переговоры.

Тот факт, что Никол Пашинян отправился в Москву два дня назад, и вчера после возвращения собрал все военное руководство, может говорить и о том, что "заказ" на эти провокации поступил от внешних сил", - сказал Вердиев.

Отметим, что вечером 10 мая подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в Басаркечарском районе в направлении Зод, осуществили провокацию, ведя интенсивный огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии. В результате целенаправленного огня противника военнослужащий азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу, получил тяжелое ранение в голову.