Шуша является центром нашего единства, источником нашей силы

Шуша является для нас храмом искусства, колыбелью азербайджанской музыки, центром нашего единства, источником нашей силы.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом в интервью "Анадолу" сказал генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

Он отметил, что деятели культуры и искусства, которые обращаются к миру из города Шуша, являются очень важными людьми как для Азербайджана, так и для всего тюркского мира.

Раев подчеркнул, что братский азербайджанский народ внес большой вклад не только в тюркский мир, но и во всю мировую культуру, цивилизацию. Благодаря славной победе героического народа Азербайджана освобожденные от оккупации земли теперь пространство свободы, независимости, братства.

"Если до этого в Шуше были слышны звуки выстрелов, взрывов мин, то сегодня здесь поются песни всего тюркского мира, наш голос эхом разносится по бескрайним просторам Карабаха", - сказал Раев.

Подчеркнув, что Шуша объявлена культурной столицей тюркского мира, он отметил, что в 2023 году в городе в связи с этим пройдет множество мероприятий.