Омбудсмен распространила обращение в связи с очередной провокацией Армении

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Сабина Алиева распространила обращение в связи с очередной провокацией вооруженных сил Армении.

Как сообщили Day.Az в Аппарате омбудсмена, в обращении говорится:

"С сожалением констатируем, что Армения, игнорируя призывы Азербайджана к миру, продолжает военные провокации, направленные на грубое нарушение прав человека.

Вечером 10 мая этого года подразделения Вооруженных сил Армении совершили очередную провокацию, подвергнув интенсивному обстрелу из различных видов огнестрельного оружия с позиций в направлении населенного пункта Зод Басаркечярского района расположенные напротив позиции азербайджанской армии. В результате из военнослужащих азербайджанской армии Орхан Эльхан оглу Новрузализаде погиб, а Махмудлу Муслим Видади оглу был тяжело ранен.

Да упокоит Аллах душу нашего военнослужащего, погибшего в результате очередной военной провокации Армении. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье и близким, решительно осуждаем продолжающуюся военную провокацию Армении, которая не заинтересована в процессе миростроительства в регионе, грубо нарушает права человека и продолжает свою оккупационную политику.

Вопреки постоянным призывам Азербайджана к миру, Армения целенаправленно нагнетает обстановку в регионе, грубо нарушая нормы и принципы международного права и международного гуманитарного права, совершает провокации с целью создания новых очагов конфликтов.