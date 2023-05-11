Великий лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание укреплению позиций Азербайджана на международной арене

Укрепление позиций Азербайджана на международной арене было одним из основных вопросов, которым уделял внимание великий лидер Гейдар Алиев.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе мероприятия на тему "Роль Гейдара Алиева в реализации проектов развития ООН в Азербайджане"

"Большую роль в развитии сотрудничества с ООН, членом которой страна является с 1992 года, сыграли также выступления общенационального лидера на Генеральной ассамблее ООН. В своих выступлениях Гейдар Алиев рассказал о политико-экономическом положении Азербайджана и принципах политики по отношению к мировому сообществу, широко проинформировал об агрессии Армении против Азербайджана, доведя до внимания стран-членов ООН тяжелое положение, в котором оказался Азербайджан. При участии Гейдара Алиева Азербайджан совместно с большинством стран-членов ООН в сентябре 2000 года на "Саммите тысячелетия" в Нью-Йорке принял Декларацию тысячелетия, определившую общие рамки для создания значительных позитивных изменений в жизни людей в мире в период до 2015 года", - сказал он.

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