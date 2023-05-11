Важное значение имеет расширение агентствами ООН в Азербайджане проектов по разминированию

Важное значение имеет дальнейшее расширение реализации проектов, связанных с разминированием, агентствами ООН, действующими в Азербайджане.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе мероприятия на тему "Роль Гейдара Алиева в реализации проектов развития ООН в Азербайджане".

"Ключевым моментом, препятствующим реабилитации освобожденных земель, является разминирование этих территорий. Это препятствует быстрой реинтеграции. Основной вопрос, стоящий перед нами на ближайшее будущее - восстановление освобожденных от оккупации территорий, возвращение наших соотечественников на наши исконные земли. Предпринимателям и инвесторам предоставляется необходимая государственная поддержка в построении бизнеса в Карабахе, предоставляются льготы и реализуются важные инфраструктурные проекты", - сказал он.

Джаббаров отметил, что на саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, состоявшемся в Баку в этом году, Президентом Ильхамом Алиевым была выдвинута инициатива о добавлении деятельности по разминированию в повестку ООН в качестве 18-й цели устойчивого развития.

"Министерством уже подготовлен в этом направлении проект цели устойчивого развития и представлен Национальному координационному совету по устойчивому развитию", - добавил он.