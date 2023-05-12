Армения выбирает геополитическую изоляцию

Ситуация на условной границе Азербайджана и Армении вновь обострилась.

Согласно обнародованной Минобороны информации, вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции Азербайджанской Армии, намеренно совершив провокацию.

Провокации армянской армии продолжились утром 11 мая. ВС Армении, еще более накалив обстановку, с позиций, расположенных в направлении Зода Басаркечерского района, обстреляли из минометов позиции азербайджанской армии.

Минобороны Армении признало ранения четырех своих солдат. Есть также сообщения о погибших с армянской стороны, которые пока не подтверждены.

В результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу, а Новрузализаде Орхан Эльхан оглу, к сожалению, стал шехидом.

Отметим, что последнюю масштабную провокацию армяне совершили 11 апреля. В ходе этой провокации подразделения ВС Армении вели интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии, расположенных в направлении Лачинского района, с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Герусского района. В ходе боев были потери с обеих сторон.

Ход событий показывает, что Армения привыкла к провокациям после и перед важными встречами. Провокация 11 апреля произошла за несколько дней до встречи в Вашингтоне министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Следует отметить, что встреча в Вашингтоне состоялась 1-4 мая.

Согласно информации, на встрече в Вашингтоне были достигнуты некоторые договоренности, но остались несогласованные вопросы. Тем не менее встречу в Вашингтоне признали успешной.

Через несколько дней после встречи Армения прибегла к новой провокации.

Итак, какова цель правительства Армении?

С одной стороны, официальный Иреван заявляет, что хочет подписать мирный договор с Азербайджаном, а с другой - идет на провокации.

Очевидно, что главная цель - обнулить договоренности, достигнутые на встрече в Вашингтоне, выдвинуть новую повестку на встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 14 мая.

В Москве также запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.

Территория, выбранная для провокации, также заслуживает особого внимания. Известно, что Зодский район Басаркечерского района богат природными ресурсами. Именно это и могло стать одной из причин провокации Армении.

Провокации Армении накануне важных встреч также доказывают, что армянская сторона хочет затянуть переговоры и избежать подписания мирного соглашения.

Как заявил 3 мая на прошедшей в Шуше четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева Президент Ильхам Алиев: "Если Армения не желает мира, то мира не будет". Для официального Баку открытие коммуникаций не такой уж и важный вопрос, сколь это значимо для самой Армении. Именно Армения является страной-тупиком, отрезанной от транспортных проектов в регионе. Если же армянская сторона и впредь будет идти на провокационные шаги, то так и останется пребывать в изоляции.