Ереван взял на прицел Брюссель и Вашингтон

Автор: Лейла Таривердиева

Пару дней назад армянские Телеграмм-каналы написали о том, что на кладбище Ераблур вырыты четыре новые могилы. У свидетелей этого возникли вопросы: для кого? На границе вроде как спокойно, новых поступлений не предвидится. Но, как оказалось, могилы уже имели "хозяев" - армянских солдат, которых запланировали в качестве жертв очередной провокации. Когда новость о новых могилах на мемориальном кладбище появилась накануне апрельской провокации ВС Армении, ее восприняли с иронией. Однако после масштабной провокации армян 10-11 мая на границе с Кяльбаджаром, стало не до смеха.

Согласно Минобороны Азербайджана, с вечера 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района начали интенсивный обстрел расположенных напротив позиции Азербайджанской армии. Один наш военнослужащий погиб, один тяжело ранен. Противник пытается расширить провокацию, сосредотачивая на указанном участке границы дополнительные силы и боевую технику. Кроме того, армянская сторона по своей традиции уже занялась мифотворчеством и рассказывает о якобы обстреле азербайджанцами "скорой помощи" и "огромных потерях" с азербайджанской стороны. Как всегда, усиленно отвергается наличие погибших среди армян, хотя при том ответе, который был дан противнику Азербайджанской армией, такое просто невозможно.

Как видим, новые могилы на Ераблуре рылись в преддверии очередной эскалации, запланированной армянской стороной. Власти Армении планируют смерти своих граждан как поездку за город - легко и весело. На 10 мая был запланирован удар по азербайджанским постам в районе рудника Сеюдлю в Кяльбаджаре, который, само собой, не мог не привести к ответному. Ликвидированных потом торжественно с венками, флагами и проклятиями в нашу сторону понесли бы в Ераблур, и чтобы, как говорится, два раза не ходить, там уже ждали бы готовые могильные ямы. Да, это действительно очень страшно, и граждане Армении должны иметь в виду: они приговорены системой к бессмысленной смерти, просто каждому отведен свой срок.

По мнению некоторых аналитиков, последняя провокация - дело рук реваншистов и пророссийских кругов Армении, которые хотят обнулись посредничество Запада и вывести его из игры. Вполне возможно. По имеющейся информации, Запад, особенно США давят на Ереван и требуют официально признать территориальную целостность Азербайджана безо всяких оговорок. Безо всяких там предложенных Москвой откладываний на потом. Глава армянского МИДа Мирзоян, наверное, заработал новые комплексы после вашингтонского раунда переговоров. А 14 мая предстоит встреча в Брюсселе, и армянская сторона старается создать для нее определенный фон, либо вообще ее сорвать. Очень жаль, что за тридцать лет в политической среде Армении так и не появилось способного мыслить политика. И Баку приходится вести переговоры с кем попало, с деятелями, либо не желающими, либо не способными решать проблемы. С такими, как Никол Пашинян, который уже обвинил Баку в последнем кровопролитии, заявив, что Азербайджан, мол, хочет сорвать переговорный процесс. Ну, что можно сказать этому, просим прощение за выражение, ничтожеству. Его можно только пожалеть. 14 мая ему предстоит встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым, и у Никола заранее трясутся поджилки. Кроме того, слова, сказанные 10 мая азербайджанским лидером в Шуше, тоже Пашиняну веры в себя не добавили.

Очень хотелось бы удержаться от параллелей, но они напрашиваются сами собой. 8-9 мая Никол Пашинян находился в Москве, отчитывался о вашингтонских переговорах глав МИД. Вернувшись в Ереван, он собрал силовиков. Что обсуждалось, армянским СМИ разузнать не удалось. Впрочем, долго гадать не пришлось - вечером того же дня стало ясно, что обсуждалась эскалация ситуации на границе в районе золотого рудника. Не будем строить версии насчет того, с какими указаниями вернулся Никол с парада Победы. Напомним только, что после апрельской провокации ВС Армении в Зангезуре, от Еревана стали очень настойчиво требовать выдворения с границы мониторинговой миссии ЕС и водворения на ее место сил ОДКБ. И требования, видимо, были настолько настойчивыми, что в начале мая Пашинян обрушился с критикой на европейцев и поддержал идею размещения сил ОДКБ. Хотя еще пару месяцев назад риторика его была прямо противоположной. Если бы речь шла о нормальном государстве, то подобное поведение было бы заклеймено позором на международной арене. Но речь об Армении, и всем понятно, что страна, не способная к самостоятельной политике, не имеет и собственного голоса.

С одной стороны, хорошо, что европейцы, пообщавшись с Арменией поближе, увидели ее истинное лицо. Теперь им, думается, понятно, что все заявления об уходе на Запад были связаны лишь с желанием возбудить ревность российской стороны. Развестись с Россией абсолютно нереально, но можно постараться заставить ее проявить свою "любовь". В Армении еще живут воспоминаниями о начале 90-х, не понимая, как много изменений произошло за тридцать лет. Это непонимание толкает армян на одну глупость за другой. Притащив на границу миссию ЕС, они рассчитывали, что европейцы, как в прежние времена, займут строго проармянскую позицию и начнут записывать в книжечки каждый чих с азербайджанской стороны. Каково же было разочарование, когда после провокации 12 апреля миссия отказалась ехать к месту событий и фиксировать армянские бредни. Флаги и лозунги на протестных митингах реваншистов были резко сменены. Преданность - это не про Армению. Запад явно не оправдал надежд Еревана, и российская сторона не преминет этим воспользоваться. Да, внешние игроки тянуть одеяло на себя, но не будем умалять роли во всем происходящем премьер-министра Пашиняна. Его трусость как политика, его бездарная дипломатия и боязнь потерять популярность у толпы привели к тому, что через два с половиной года после окончания войны на границе стреляют и гибнут люди. Его же собственные граждане. Ведь он, надеемся, не настолько глуп, чтобы верить сводкам своего Минобороны и думать, что его солдаты отделываются при таких столкновениях легким испугом.

Есть еще один момент, мимо которого нельзя пройти. Провокации армян происходят не спонтанно, они планируются и осуществляются в тех местах, где Армении в соответствии с международным правом перекрывают кислород. Апрельская перестрелка произошла на Зангезурском направлении границы после того, как азербайджанская сторона отрезала соседям пути незаконной транспортировки в зону РМК оружия и боевиков. Нынешняя провокация устроена на границе Басаркечарра и Кяльбаджара тоже не случайно. Армяне открыли огонь в районе золоторудного месторождения, потерянного ими в результате 44-дневной войны. Азербайджан вместе с Кяльбаджарским районом вернул себе и принадлежащую ему большую часть месторождения, но армяне, незаконно эксплуатировавшие его в годы оккупации, продолжают считать азербайджанское золото своим. Немаловажно и то, что в годы оккупации добывала и перерабатывала наше золото российская компания. В настоящее время на доставшемся Армении небольшом участке запасы закончились, и компания осталась не у дел, имея контракт с армянами аж до 2028 года. Обращает на себя внимание тот факт, что в последние несколько недель в армянских СМИ усиленно муссируется информация об увольнении 800 работников рудника, о его закрытии и простое перерабатывающих мощностей из-за отсутствия сырья. Правда, как и во всем, что происходит в Армении, тут тоже полно неясностей. По одной версии, работы сворачивает управляющая российская компания, по другой - власти Армении.

Еще раз повторим - очень не хочется проводить параллели, но все события складываются в четкий пазл, и все более вырисовывающаяся картинка доказывает, насколько прав Президент Азербайджана, говоря, что мы всегда должны быть готовы, так как угрозы возрастают. Имея такого соседа, нужно постоянно находиться в боеготовности.

14 мая в Брюсселе Никола Пашиняна ждут неприятные последствия сегодняшней провокации. Он этого боится и потому выкатил обширное заявление, явно подготовленное заранее. Ознакомившись с ним, возникает четкое ощущение, что все было задумано для того, чтобы после случившегося Баку в знак протеста отказался от встречи, сорвалось бы европейское посредничество и переговоры плавно вернулись на российскую площадку. Но это, конечно, несерьезные ожидания. Азербайджан уже подтвердил свое участие на встрече, о чем заявил в четверг МИД АР. А чего в таком случае добилась Армения? Только срыва вашингтонских наработок и ужесточения позиции азербайджанской стороны.

Как говорил Альберт Эйнштейн: "Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость. Но насчет первой я не вполне уверен".