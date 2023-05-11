Пашинян прикидывается дурачком
Премьер министр Армении Никол Пашинян выступил с противоречивым заявлением.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, выступающий на заседании правительства прьемер, сперва обвинил Азербайджан, а потом и вовсе сказал, что никакого инцидента не было.
И если с обвинениями в адрес Азербайджана все понятно, так как мы уже привыкли ко лжи, то не совсем понятно как трактовать следующее заявление премьера:
"Вчерашние сообщения Минобороны Азербайджана - якобы о нарушении режима прекращения огня армянской армией - выдуманные. Эта информация придумана для обострения обстановки. Если эскалация обстановки - не намерение Азербайджана, то любой локальный инцидент можно оперативно разрешить по существующим контактам путем проверки информации, обмена информацией и достижения предупреждающих договоренностей.
Накануне подобного не произошло по одной простой причине: никакого инцидента не было зарегистрировано, а азербайджанская дезинформационная машина выдумала эту новость задним числом, чтобы накалить обстановку".
Получается логический парадокс. Так был инцидент или нет?
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