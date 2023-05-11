Великий лидер Гейдар Алиев внес огромный вклад в установлении сотрудничества Азербайджана с ООН.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Бик Лум в ходе мероприятия на тему "Роль Гейдара Алиева в реализации проектов развития ООН в Азербайджане".

"Великий лидер Гейдар Алиев сыграл жизненно важную роль в установлении и продвижении сотрудничества Азербайджана с международными организациями, включая ООН. Гейдар Алиев был первым азербайджанским лидером, выступившим на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своем выступлении на 49-й сессии в сентябре 1994 года он подчеркнул большой вклад организации в обеспечение глобального мира и стабильности, а также заявил о приверженности Азербайджана всем принципам ООН. Учитывая партнерство, установленное Азербайджаном с крупными международными организациями и долгие годы сотрудничества, мы видим, что Азербайджан делает все для поддержки важных направлений деятельности ООН", - сказала она.

Напомним, что 11 мая при поддержке министерства экономики Азербайджана было организовано мероприятие на тему "Роль Гейдара Алиева в реализации проектов развития ООН в Азербайджане".