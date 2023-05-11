Джейхун Байрамов встретился с главой гуманитарной организации "Корни мира"

11 мая 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с Хайди Кун - основателем и главой гуманитарной организации США "Корни мира", осуществляющей гуманитарную деятельность в области разминирования.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, министр подробно проинформировал о минной угрозе в отношении Азербайджана в результате 30-летней агрессии Армении против нашей страны.

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