https://news.day.az/politics/1563482.html Джейхун Байрамов встретился с главой гуманитарной организации "Корни мира" - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился с главой гуманитарной организации "Корни мира" - ФОТО
11 мая 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с Хайди Кун - основателем и главой гуманитарной организации США "Корни мира", осуществляющей гуманитарную деятельность в области разминирования.
Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, министр подробно проинформировал о минной угрозе в отношении Азербайджана в результате 30-летней агрессии Армении против нашей страны.
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